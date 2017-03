Ba thanh niên nhậu xỉn vây đánh cảnh sát giao thông

(PLO)- Chiều 22-7, Đại tá Nguyễn Hồng Hữu, Trưởng Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang), cho biết công an huyện này đang điều tra vụ CSGT huyện này bị ba thanh niên say xỉn vây đánh khi đang thi hành nhiệm vụ.