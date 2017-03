Ba thanh niên 'xin' ở lại trụ sở công an đã rút đơn tố cáo

Chiều 5-8, ông Lê Huy Hoàn - Viện trưởng VKSND huyện Cam Lộ cho biết đã nhận được đơn xin rút đơn tố cáo của ba thanh niên gồm: Trần Văn Cường, Bùi Minh Trang và Bùi Minh Trường (đều trú xã Cam An, huyện Cam Lộ). Đơn này cũng đã được chuyển lên VKSND tỉnh Quảng Trị để xử lý theo luật.





Ba thanh niên xin ở lại trụ sở công an đã rút đơn. Ảnh: ND

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Đào Trọng Tiến - Trưởng Công an huyện Cam Lộ cho biết: “Theo kết luận, trong quá trình làm việc anh em đã có những sơ suất nhưng cũng chưa có hậu quả gì nghiêm trọng. Cơ quan điều tra Công an huyện Cam Lộ sẽ tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm cán bộ trực tiếp thụ lý xử lý vụ việc trên”.

Đại tá Tiến thừa nhận việc bắt giữ ba thanh niên lên tạm giam 24 tiếng là có thật. Sau đó các thanh niên lên tự nguyện ở lại để phối hợp tìm các đối tượng còn lại, ba thanh niên được ngồi tại phòng làm việc chứ không đưa vào trong trại.



Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 27-7, ba thanh niên gồm Trần Văn Cường, Bùi Minh Trang, Bùi Minh Trường đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo Công an huyện Cam Lộ giữ người trái pháp luật từ ngày 21 đến 26-7 và bị đánh trong quá trình xét hỏi.

Theo trình bày của ba thanh niên này thì tối 21-7, hai thanh niên xã Cam An gây gổ với hai chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện. Sau đó hai thanh niên này cùng Cường, Trang, Trường và một số người khác kéo đến Trạm công an Sòng để tìm anh công an mà họ cho rằng đã dùng roi điện gí vào người hai thanh niên.

Công an huyện Cam Lộ đã đến hiện trường giải tỏa đám đông, đưa Cường, Trang và Trường về trụ sở công an huyện để làm rõ.

Sau năm ngày thấy con mình không trở về, chiều tối 26-7, người nhà ba thanh niên nói trên đến VKSND huyện Cam Lộ gửi đơn khiếu nại và yêu cầu thả người. Ngay sau khi nhận đơn, VKSND huyện đến làm việc với Công an huyện Cam Lộ thì ba thanh niên mới được thả ra. Họ bị giữ tại công an từ đêm 21-7 đến chiều 26-7 nhưng hồ sơ thì ghi được thả về vào ngày 23-7.