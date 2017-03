Ba tội phạm đặc biệt nguy hiểm phá cửa trốn khỏi viện tâm thần

Chiều 25-11, Công an huyện Cần Đước, Long An đã bắt được Võ Văn Út tại nhà riêng của Út ở huyện Cần Đước. Ngay sau đó Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đã cử người xuống Long An để đưa Út trở lại viện.



Rạng sáng 22-11, Út cùng Nguyễn Giang Anh (ngụ Bạc Liêu) và Đặng Ngọc Liêm (ngụ TP Biên Hòa) đã cưa song sắt cửa thông gió nằm trên cao 2,5 m để trốn khỏi Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Nguyễn Giang Anh là hung thủ cướp tài sản, hiếp dâm, giết một cụ bà 75 tuổi gây chấn động dư luận các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Theo hồ sơ, ngày 28-5-2014, Giang Anh đi làm thuê từ Cà Mau về nhà bà nội của mình ở xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, Bạc Liêu. Khoảng 0 giờ ngày 29-5-2014, Giang Anh khoét vách đột nhập vào nhà hiếp dâm, sát hại cụ bà hàng xóm cướp 4 triệu đồng rồi bỏ trốn nhưng bị bắt ngay sau đó. Tháng 6-2014, Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố Giang Anh về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản.



Vị trí nơi Võ Văn Út và đồng bọn cưa lỗ thông gió trốn thoát ra ngoài. Ảnh: T.DŨNG

Trong khi đó, Võ Văn Út là người đã sát hại mẹ ruột và bị Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố về tội giết người vào tháng 5-2011.

Còn Đặng Ngọc Liêm bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố về tội trộm cắp tài sản vào tháng 10-2014. Trong quá trình điều tra, cả ba có biểu hiện bệnh tâm thần nên được Cơ quan CSĐT Công an các tỉnh Bạc Liêu, Vĩnh Long, Đồng Nai tạm đình chỉ điều tra, đưa đến Viện Pháp y tâm thần Trung ương áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Cả ba nghi can kể trên được điều trị chung tại buồng bệnh số 7 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. BS Bùi Thế Hùng, Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, nghi vấn Liêm chủ mưu vụ việc do người này đã được điều trị tương đối ổn định, chuẩn bị trả về cho cơ quan điều tra. Dấu vết tại hiện trường cho thấy những người này đã giấu lưỡi cưa từ trước. Tới 3 giờ sáng 22-11, họ cưa gãy song sắt cửa thông gió nằm trên cao 2,5 m rồi cùng trốn khỏi buồng bệnh, sau đó leo qua tường rào cao khoảng 2 m bao bọc xung quanh viện để tẩu thoát.



Theo BS Bùi Thế Hùng, sau khi phát hiện sự việc viện đã báo ngay cho Công an TP Biên Hòa và công an các tỉnh liên quan. Viện cũng lập tức cho xây bít cửa thông gió tất cả phòng bệnh đề phòng các bệnh nhân khác bỏ trốn. Phán đoán những người bỏ trốn sẽ lần về quê nên ngay trong sáng 22-11, viện đã cử lực lượng đi các nơi truy tìm. Tuy nhiên, việc lần tìm manh mối của Giang Anh và Liêm hết sức khó khăn. Chỉ riêng Võ Văn Út bị phát hiện lảng vảng ở quê tại huyện Cần Đước, Long An nên nhanh chóng bị bắt lại như đã nêu.