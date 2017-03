"Bà trùm" bị bắt, "ông trùm" bắn trả công an tẩu thoát

Sáng nay 15-10, Công huyện An Dương - TP Hải Phòng cho biết, công an vừa triệt phá 1 đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý với số lượng “khủng” từ Sơn La về Hải Phòng. Lực lượng thuộc Ban chuyên án 812M đã bắt được "bà trùm" trong đường dây này là Nguyễn Thị Lan (SN 1965, quê ở thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng; hiện trú tại tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).



"Bà trùm" đường dây buôn bán ma tuý Nguyễn Thị Lan tại cơ quan công an

Lực lượng công an bước đầu đã thu giữ 10 bánh heroin, 873 viên hồng phiến, 7.2000 USD và một số tang vật khác.

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 8-2012, qua công tác nắm tình hình, Đội cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý Công an huyện An Dương phát hiện nhiều dấu hiệu hoạt động mua bán ma tuý từ Lạng Sơn về Hải Phòng của một số đối tượng trên địa bàn. Quá trình xác minh, lực lượng điều tra đã thấy đây là đường dây ma tuý lớn, có liên quan với đầu mối từ tỉnh Sơn La, trong đó một trong những đối tượng chủ chốt là Nguyễn Thị Lan.

Năm 1985, Nguyễn Thị Lan từ Hải Phòng lên tỉnh Hoà Bình làm ăn. Sau khi xây dựng gia đình, vợ chồng Lan tới sinh sống ở thị trấn Hát Lót. Tại đây, Lan tham gia vào một trong đường dây mua bán ma tuý lớn, do Sòng A Khai (tức Của, SN 1968, ở bản San Cài, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cầm đầu.

Trong đường dây ma tuý của Khai và Lan, các thành viên hoạt động hầu như giấu mặt, giấu tên với nhau. Mỗi cuộc giao nhận hàng đều được tổ chức tại một điểm riêng và không theo qui luật thời gian, nên gây nhiều khó khăn cho công tác trinh sát của lực lượng công an.

Sáng ngày 12-10, Ban chuyên án phát hiện Lan chuẩn bị cho chuyến vận chuyển hàng từ Sơn La đi Hải Phòng. Lập tức, kế hoạch phá án được nhanh chóng triển khai. Các mũi trinh sát nhận nhiệm vụ theo sát Nguyễn Thị Lan.

Khi Lan đi từ Lai Châu đến địa phận Sơn La thì bỗng nhiên mất hút nhưng sau đó trinh sát lại Phát hiện người phụ nữ này xuất hiện trên chuyến xe ô tô khách từ Hoà Bình về Hà Nội. Lan sau đó chuyển tiếp xe khách về Hải Phòng.

Đúng 21 giờ cùng ngày 12-10, Nguyễn Thị Lan bị các trinh sát ập tới bắt giữ ngay tại cổng bến xe khách Lạc Long (gần bến phà Bính) trên đường Cù Chính Lan (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) khi vừa xuống khỏi ô tô khách. Trên tay của Lan là chiếc hộp khá lớn làm bằng bìa carton.

Đến nước này, Lan vẫn tỏ ra bình tĩnh bảo: "Em biếu 150 triệu và số ma tuý trị giá hơn 3 tỉ, xin các anh tha em". Tuy nhiên, Lan khuỵu chân xuống khi trinh sát bập tay vào còng số 8 và chiếc xe đặc chủng chờ tới đưa về nơi tạm giữ.

Tang vật mà Nguyễn Thị Lan mang theo bị lực lượng công an bắt quả tang gồm: 10 bánh heroin trọng lượng 3.486,11 gam; 873 viên hồng phiến trọng lượng 82,56 gam; 7.200 USD; 1 triệu VNĐ, 1 giấy CMND in giả mang tên Nguyễn Thị Lan và một số tang vật khác.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Lan bước đầu khai nhận hành vi vận chuyển số ma tuý bị bắt quả tang. Tuy nhiên, Lan nói là để bán cho một đối tượng người Hải Phòng song không biết nhân thân và nơi ở.

Sau khi bắt giữ Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Ban chuyên án, với sự phối hợp của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (PC47, Công an TP Hải Phòng), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (C47, Bộ Công an), PC47 Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu và một số lực lượng vũ trang địa phương, bao vây sào huyệt của Sòng A Khai.

Theo tài liệu trinh sát, Sòng A Khai là một nhân vật liều lĩnh, manh động. Trong người "ông trùm" lúc nào cũng có 1 khẩu súng colt, đạn đã lên nòng, sẵn sàng nhả đạn. Khu nhà của Khai nằm ở lưng chừng đồi, các cửa ra vào được lắp khoá "từ", có hệ thống camera quan sát 360 độ cả ngoài và trong nhà. Trong nhà, Sòng A Khai chuẩn bị nhiều loại súng quân dụng, trong đó có cả tiểu liên.

Đúng 16 giờ ngày 14-10, lực lượng phối hợp truy bắt Sòng A Khai siết chặt vòng vây. Phát hiện bị công an bao vây, Khai đã bắn trả dữ dội, rồi lợi dụng địa hình rừng núi, tẩu thoát.

Khám nhà Khai, lực lượng công an thu được 1 khẩu súng và một số tang vật liên quan. Hiện Ban chuyên án 812M đang tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt những đối tượng còn lại trong đường dây.

Theo Tr.Đức (NLĐ)