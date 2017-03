Ba vụ tai nạn giao thông, ba người chết và 16 bị thương

Xe khách 95T-0065 chở đoàn người ngụ xã Đại Hải (huyện Kế Sách, Sóc Trăng) đi dự đám cưới ở Bình Dương về đã đụng phải xe lu đậu bên đường. Vụ tai nạn khiến hai chị Vũ Thị Mai và Lê Thị Thúy Hằng chết tại chỗ và sáu người khác bị thương.

Vào lúc 2 giờ 10 ngày 22-6, một ôtô khách bất ngờ leo lên bờ ta-luy và lật nhào tại địa phận thôn 5, thị trấn Plei-Kần (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) làm 10 người bị thương. Xe 17K-5419 này lưu thông tuyến đường Bắc-Nam từ Thái Bình đến Dăk Lăk.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 22-6, tại Km 593+295 quốc lộ 1A, mép hầm phía nam Đèo Ngang (thuộc thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình), ôtô ben 73L-4816 do Lê Đại Bảo (trú xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy) điều khiển chạy hướng Nam-Bắc đã tông thẳng vào mép phải hầm Đèo Ngang khiến cabin ôtô biến dạng hoàn toàn. Tai nạn xảy ra do lái xe ngủ gật. Hậu quả là anh Phạm Văn Cương (chủ xe, 39 tuổi, trú xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình) đang nằm ngủ trên cabin chết tại chỗ do bị ép vào thành hầm.