Bắc Giang: Tàu hỏa tránh xe tải chở đá, 5 toa tàu bị lật

Theo một nguồn tin riêng của Vietnam+, vào khoảng thời gian trên, tàu chở hàng mang số hiệu 402T2 lưu thông hướng Lạng Sơn-Hà Nội đang di chuyển đến địa bàn huyện Lạng Giang thì bị va chạm với xe tải chở đá biển kiểm soát 98c001.60.Va chạm mạnh khiến 5 toa hàng của chuyến tàu bị lật đổ. Chiếc xe tải cũng bị lật nghiêng hoàn toàn.Theo thông tin ban đầu, người lái tàu hỏa đã bị gãy chân do tai nạn, còn tài xế xe tải đã kịp thời nhảy ra khỏi xe.Nguyên nhân ban đầu dẫn đến lật tàu hỏa được xác định do lái xe tải mang biển kiểm soát 98-00160 ngủ gật đã bất ngờ đâm đổ lan can giữa đường bộ và đường sắt.Sau đó, xe tải nằm nghiêng đổ vào phần đường sắt. Đúng lúc đó, tàu hỏa chở hàng lưu thông tới không kịp tránh nên đã đâm phải ôtô và bị lật một số toa tàu.Lực lượng chức năng đang huy động xe cẩu tới hiện trường. Vụ việc khiến giao thông trên Quốc lộ 1 bị ách tắc kéo dài.

Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ./.

