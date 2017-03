Bác kháng cáo của bên phải thi hành án

Năm 1992, Công ty Choongnam Spinning (Hàn Quốc) hợp tác với Công ty Dệt Việt Thắng thành lập liên doanh Choongnam Việt Thắng. Tháng 3-1998, Choongnam Spinning chuyển nhượng 35% vốn trong liên doanh này cho Công ty Yonho, sau đó Yon-ho chuyển nhượng cho E&T. Năm 2002, Choongnam Spinning làm thủ tục phá sản tại Hàn Quốc. Tòa án Hàn Quốc đã phán quyết việc chuyển nhượng vốn giữa Choongnam Spinning với Yonho, giữa Yonho với E&T là nhằm tẩu tán tài sản nên vô hiệu và buộc E&T phải trả lại phần lãi cùng phần góp vốn cho Choongnam Spinning.

Tháng 11-2007, TAND TP.HCM đã ra quyết định công nhận và cho thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật của tòa án Hàn Quốc tại Việt Nam. E&T kháng cáo vì cho rằng Choongnam Spinning đã không đính kèm các văn bản hồ sơ khi yêu cầu TAND TP giải quyết vụ việc. Tại phiên phúc thẩm, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM nhận định Choongnam Spinning đã nộp đầy đủ hồ sơ đính kèm khi yêu cầu công nhận và thi hành bản án tại Việt Nam. Quyết định xét công nhận và cho thi hành án của cấp sơ thẩm về mặt thủ tục là đúng pháp luật. Tòa cũng giải thích cho E&T rõ là chỉ xem xét mặt thủ tục của quyết định sơ thẩm chứ không xem xét nội dung bản án của tòa Hàn Quốc.