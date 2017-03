Bạc Liêu: Bị can tố cơ quan điều tra “bán” chứng cứ

Có phạm tội? Theo một thẩm phán TAND tối cao, trong vụ này, chứng từ là bằng chứng quan trọng để xác định tội phạm, người phạm tội và làm rõ sự thật nên không thể qua loa rằng cơ quan điều tra không xét đến, giảm trừ bớt số tiền sai phạm cho bị can là xong. Nếu qua những chứng từ bị mất tích đó mà phát hiện được tội phạm mới, người phạm tội mới thì sao? Do đó, nếu có căn cứ xác định điều tra viên, kiểm sát viên... cố tình bỏ chứng từ ra khỏi hồ sơ thì phải xử lý họ về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án (Điều 300 BLHS). Nếu việc thất lạc này không phải do những người tiến hành tố tụng gây ra mà do người được giao giữ chứng từ đã niêm phong thì phải xử lý người này về tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản (Điều 310 BLHS).