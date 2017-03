Bạc Liêu: Để trả thù, dã man giết trẻ 4 tuổi

Tại cơ quan điều tra, Mến khai nhận, do trước đây có làm thuê giữ vuông tôm cho gia đình bà Trần Thị Oanh (Xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) nhưng nhà bà Oanh còn nợ 1 triệu đồng không trả. Từ đó Mến sinh lòng trả thù đối với gia đình bà Oanh. Chiều 21.8, Mến cùng một số bạn đang vui chơi thì Lê Minh Quốc Thái (4 tuổi con của chị Oanh) chọc phá nên Mến nảy sinh ý định trả thù.



Chập tối ngày 21.8 Mến rủ bé Tín sang nhà chơi, sau đó Mến khống chế rồi dùng băng keo trói tay chân, bịt miệng và dùng dao đâm vào ngực bé Tín. Sau khi phát hiện Tín chết, Mến hoảng sợ quảng xác Tín vào bụi tre để phi tang.



Đến sáng 22.8, người dân phát hiện trong bụi tre tại khu vực giáp ranh Vườn chim Bạc Liêu (thuộc P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu) có một xác chết là trẻ em trong tình trạng bị quấn băng keo xung quanh mặt, tay và chân nên trình báo công an. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, chiều 23.8 Công an xác định Mến là nghi phạm đẫn đến cái chết của Tín. Đến tối 23.8 Mến thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.





Theo Nhật Hồ (Lao Động)