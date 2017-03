Bạc Liêu đồng loạt đánh sập, bắt hàng loạt thầu đề lớn

Đại tá Lê Tấn Thảnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng Ban chuyên án cho biết, cách nay gần một năm, Công an nhận được nhiều thông tin báo của quần chúng nhân dân có nhiều thầu đề hoạt động phức tạp, tinh vi. Giám đốc Công an tỉnh đã thành lập Ban chuyên án có bí số 310F, qua thời gian dài điều tra Công an quyết định phá án.

Cụ thể, các mũi công tác đồng loạt bao vây, khám xét nhà của 12 thầu đề lớn, bắt khẩn cấp 10 đối tượng có liên quan. Qua khám xét, cơ quan điều tra đã phát hiện, tạm giữ số lượng lớn tiền mặt Việt Nam đồng và ngoại tệ, vàng, máy tính, máy fax, phơi đề, điện thoại di động… liên quan việc ghi đề.



Số tiền tang vật tạm giữ tại nhà Trần Thị Thu.

Đại tá Lê Tấn Thảnh cho biết, trong các thầu đề kể trên, có một số thầu đề hoạt động đơn lẻ, số còn lại đều có mối quan hệ bà con, là anh em, họ hàng, liên kết chặt chẽ với nhau. Thường một thầu đề ghi mỗi con số đề là 10 triệu là có lời, nhưng nếu có người ghi một con số từ 15 triệu đồng trở lên thì thầu đề này chia lại cho các thầu đề khác để cùng kiếm lời.

Liên quan đến khoản thu nhập phi pháp siêu lợi nhuận của các thầu đề, lãnh đạo Công an Bạc Liêu cho biết, bình quân mỗi ngày một chủ thầu đề thu được từ 50 triệu đến 300 triệu đồng. Trung bình một thầu đề một năm thu lãi trên 70 tỉ đồng. Siêu lợi nhuận như thế nên dù biết hành vi thầu đề là vi phạm pháp luật nhưng các đối tượng vẫn lén lút hoạt động.

Theo ghi nhận của chúng tôi các điểm thầu đề bị triệt phá nêu trên rất giàu có, hầu hết ở nhà mặt tiền, nhà nhiều tầng, có người có nhiều căn nhà mặt tiền.



Trần Văn Minh bị bắt cùng tang vật.

Trước thắc mắc của dư luận, vì sao hàng loạt thầu đề hoạt động thời gian dài, Ban chuyên án thành lập gần một năm nhưng nay mới tiến hành phá án, Thiếu tướng Đỗ Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, do các thầu đề hoạt động vô cùng tinh vi nhằm đối phó với cơ quan CSĐT. Hầu hết các thầu đề đều được trang bị máy tính, máy fax, sử dụng mạng Internet, điện thoại… Nơi "làm ăn" của các thầu đề được bố trí, đặt ở các tầng lầu cao, cửa được lấp nhiều lớp, bố trí người canh giữ rất cẩn mật… Trước khi phá án, Ban chuyên án đã điều nghiên rất kỹ, lên nhiều phương án. Trong ngày 22/10, có trường hợp lực lượng Công an phải đột nhập bắt thầu đề từ ở lầu cao, tiến hành đập phá cửa mới bắt được quả tang.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cũng kêu gọi những thầu đề hoặc những đối tượng liên quan đến các đường dây làm ăn phi pháp hãy sớm ra đầu thú với cơ quan Công an để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật; đề nghị quần chúng nhân dân chủ động, mạnh dạn tố giác các điểm ghi đề với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Trước đó đúng một tháng, tối 23/9, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cũng đã bắt khẩn cấp chủ thầu đề Trần Thị Liên (44 tuổi, ngụ đường Bà Triệu, khu Trung tâm thương mại P.3, TP Bạc Liêu). Tang vật sau khám xét thu được gồm 350 triệu đồng tiền mặt, 25 lượng vàng, 7 máy tính casio, 2 laptop, 5 máy fax, 1 ổ cứng camera, 6 cuộn lớn giấy fax loại phơi đề đã qua sử dụng, nhiều tập giấy cùng tang vật, phương tiện có liên quan việc ghi đề. Theo cơ quan điều tra, căn nhà của bà Liên được bố trí nhiều camera theo dõi, dễ dàng nhận biết khi có người lạ xuất hiện. Đây được coi là một trong những chủ thầu đề có quy mô hoạt động lớn nhất ở Bạc Liêu này từ trước đến nay bị triệt phá.

Theo Binh Huyền (CAND)