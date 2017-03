Bạc Liêu: Hai vụ cháy, thiệt hại hơn 200 triệu đồng

Chiều 4-4 xảy ra một vụ cháy tại nhà bà Phạm Ngọc Sương (phường 7, thị xã Bạc Liêu). Lực lượng chức năng đến khống chế được đám cháy nhưng toàn bộ tài sản đã bị thiêu rụi.

Cũng thời điểm trên, tại quán nhậu Ca Dao (phường Nhà Mát, thị xã Bạc Liêu) cũng xảy ra một vụ cháy. Do nhận được tin báo cháy quá trễ, khi lực lượng chức năng đến nơi thì toàn bộ quán đã cháy hết và lan sang quán cà phê khác.

Chiều 5-4, nhà kho của Công ty ViNi (chuyên sản xuất bã mía ép khuôn) tại xã Tân Bình, thị xã Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) phát ra tiếng nổ rồi bùng cháy và lan sang khu vực chứa hàng thành phẩm.

Do hàng chứa trong kho là bánh bã mía ép khô nên lửa bén nhanh, khoảng năm tiếng sau mới được dập tắt hẳn. Bốn máy ép, một máy sấy bã mía và một xe ủi bị cháy rụi.

Chiều qua (6-4), Công an huyện Tân Thạnh (Long An) bước đầu xác định vụ cháy nhà anh Trần Văn Năm (xã Hậu Thạnh Tây) là do chập điện. Trưa 5-4, nhà anh Năm bất ngờ phát cháy dữ dội. Gió thổi mạnh nên lửa bùng phát nhanh và thiêu rụi căn nhà, gây thiệt hại gần 200 trịêu đồng.