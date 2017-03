Bạc Liêu: Một bảo vệ ngân hàng làm “cò” bị bắt

Trước đó, An bị bắt do hành vi hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ cho người có nhu cầu vay tiền và đòi tiền “cò”. An đã làm hai hồ sơ xin vay tiền tại Ngân hàng Kiên Long, hồ sơ thứ nhất có mức vay 10 triệu đồng, An lấy tiền “cò” một triệu đồng; hồ sơ thứ hai có mức vay 60 triệu đồng, An đòi tiền “cò” sáu triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bạc Liêu đã bắt quả tang lúc An nhận tiền “cò” vụ thứ hai.