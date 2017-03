Đêm 23-12, Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an huyện Tiên Du (Bắc Ninh) đã kiểm tra xe ôtô biển số 29Z-4719 do Hoàng Văn Hồng (Lạng Giang, Bắc Giang) điều khiển.

Tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển hơn 600 mũ bảo hiểm do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Ước tính số mũ trên trị giá khoảng 20 triệu đồng. Công an huyện đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số mũ trên và giấy tờ liên quan để xác minh, xử lý. TIẾN CẦU