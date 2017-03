Bác sĩ treo cổ tại phòng làm việc

Sáng 11-2, tin từ Công an TP Vinh cho biết trên cơ sở điều tra, cơ quan này đã đi đến kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của bác sĩ Nguyễn Ngọc Khanh (SN 1966, trú tại xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An), công tác tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An, là do tự tử.

Trước đó, vào sáng 9-2, một số cán bộ của trung tâm này đã phát hiện bác sĩ Khanh chết trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc. Theo các đồng nghiệp, trước ngày diễn ra sự việc trên, họ không thấy biểu hiện bất thường nào của ông Khanh. Ông Nguyễn Ngọc Khanh là bác sĩ siêu âm được đánh giá cao trong công việc chuyên môn.

Theo H.Ngọc (NLĐO)