Bác tin thương vong sau vụ nổ mìn tại Phước Sơn

Việc bác bỏ thông tin trên được Công an tỉnh Quảng Nam đưa ra sau khi có thông tin vụ việc một công nhân tự kích nổ mìn tự tạo tại mỏ khai thác vàng của Công ty Phước Minh làm bản thân tử vong và 4 người khác bị thương vào chiều ngày 30/7.



Trong hai ngày vừa qua, trên địa bàn Quảng Nam đã rộ lên tin đồn về thông tin vụ việc trên theo nhiều chiều hướng phức tạp. Một số cho rằng đây là hành động trả đũa của công nhân đối với người quản lý mỏ khai thác vì trong quá trình làm việc, công nhân tại đây đã bị chủ đối xử tồi tệ; có ý kiến thì cho rằng đây là cuộc “dàn quân” đánh nhau giữa 2 nhóm để tranh giành “lãnh thổ”; cũng có ý kiến cho rằng đối tượng tự kích mìn tự tạo nổ (Quảng Văn Du, sinh năm 1993 là người dân tộc Mường, trú tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) là người có biểu hiện bất ổn về thần kinh…



Tuy nhiên, khi trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Phan Ngọc Ngự cho biết ngay sau nhận đựơc tin báo có sự cố đáng tiếc xảy ra, Công an tỉnh Quảng Nam đã ngay lập tức cử cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để xác minh, điều tra làm rõ sự việc. Do địa điểm xảy ra sự cố cách trung tâm hành chính huyện Phước Sơn khá xa, địa hình đồi núi hiểm trở, sóng điện thoại không thể liên lạc được với đoàn công tác nên công an tỉnh chỉ biết chờ đoàn công tác từ hiện trường trở về mới biết ngọn ngành sự việc. Tuy nhiên, những lời đồn đại về vụ nổ mìn làm chết và bị thương hàng chục người là không có cơ sở.



Trong chiều cùng ngày, ông Lương Tấn Tài, Chánh Văn phòng Công tỉnh Quảng Nam cũng cho biết thêm theo báo cáo của công an huyện Phước Sơn gửi Công an tỉnh Quảng Nam ngày 1/8 thì vụ nổ mìn vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30/7 tại mỏ khai thác vàng của Công ty Phước Minh chỉ làm một người chết là anh Quảng Văn Du, công nhân của Công ty Phước Minh, và không có người bị thương phải đưa đi cấp cứu như một số phương tiện thông tin đại chúng đã đưa.



Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.



Theo Văn Sơn (Vietnam+)