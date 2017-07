Bác xe ôm bị cướp đâm, bò ra quốc lộ kêu cứu

Sáng 5-7, Công an xã Diễn Bình (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết đang phối hợp cùng Công an huyện Diễn Châu xác minh, điều tra làm rõ vụ việc một người đi xe ôm bị đâm trọng thương và bị cướp xe máy.

Khoảng 16 giờ chiều 4-7, người dân phát hiện một người đàn ông bị thương rất nặng, bò lết từ cách đồng ra quốc lộ 7A (đoạn qua xã Diễn Bình) kêu cứu.



Bác xe ôm bò lết ra quốc lộ 7A kêu cứu đã được đưa đến bệnh viện ở huyện Diễn Châu cấp cứu.

Người này chỉ nói được là làm nghề xe ôm, bị cướp đâm và cướp mất xe máy, rồi ngất xỉu. Người dân đã báo sự việc lên Công an xã Diễn Bình và đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.



Ông Trần Văn Diên, Trưởng Công an xã Diễn Bình, cho biết người đi xe ôm là đàn ông trung tuổi, bị đâm bốn nhát và mất máu nhiều. Khu vực xảy ra vụ đâm ở giữa cánh đồng, cách xa nhà dân.

Hiện Công an huyện Diễn Châu đang xác minh danh tính nạn nhân và tiếp tục điều tra.