Bác xe ôm tóm gọn 2 đối tượng nghiện trộm tài sản

Hai đối tượng trộm bị bác Ra cùng người dân bắt giữ sáng 15/5.

Đúng như dự đoán, khi ra đến đường Kha Vạn Cân (thuộc phường Linh Tây), đối tượng điều khiển xe dừng lại trước một cửa hàng thời trang cho người phụ nữ nhảy xuống chạy vào lấy giỏ đầy ắp quần áo. Ngay lập tức bác Ra lao đến vừa khống chế tên ngồi trên xe vừa truy hô để mọi người hỗ trợ, ả phụ nữ nhanh chân bỏ chạy.

Nhanh chóng giao lại gã thanh niên cho người dân, bác Ra lấy xe đuổi theo thì bị người phụ nữ rút kim tiêm đầy máu đe đọa nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên bác xe ôm dũng cảm đã lao thẳng xe khiến đối tượng té ngã và bị tóm gọn.

Trong nhà bác Ra treo nhiều giấy khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm.

Tại cơ quan công an cả 2 được xác định nghiện ma túy nặng và khai tên Phạm Duy Tửu (40 tuổi, ngụ quận 4) và Trương Thị Ngọc Hoa (29 tuổi, ngụ quận 1).



Được biết, bác Nguyễn Văn Ra đã nhiều lần một mình truy bắt hàng chục đối tượng trộm, cướp giao công an xử lý.



Thiếu tá Phạm Đức Liêm, Trưởng công an phường Linh Chiểu xác nhận, bác Ra rất tích cực tham gia phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm và nhận hàng chục giấy khen của UBND phường Linh Chiểu, UBND quận Thủ Đức, của Ban giám đốc Công an TP.HCM…



Theo Vũ Sơn (Bee)