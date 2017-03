Bài 2: Bằng giả, chứng thực sao y cũng giả

Như đã thông tin trên số báo hôm qua, từ phát hiện của PV Báo Pháp Luật TP.HCM, PC14 Công an TP.HCM đã đồng loạt tấn công ba ổ nhóm sản xuất và buôn bán bằng cấp giả quy mô lớn.

Đã bắt bảy đối tượng

Đặc biệt, trong số này là Nguyễn Thành Trung, 33 tuổi. Trung quê ở An Giang, thuê nhà 74 Tản Đà, quận 5 vừa làm nơi ở vừa sản xuất bằng giả. Khám xét tại đây, công an thu được 73 con dấu của các trường ĐH, CĐ, TH. Ngoài ra còn có 250 bằng giả chưa ghi nội dung.

Trung trước đây chỉ là một “đại lý” mua bán bằng giả cho vợ chồng Nguyễn Minh Dư và Lâm Ngọc Hạnh ở Long Thành, Đồng Nai. Sau một thời gian dài hợp tác, thấy dễ ăn, Trung tách riêng và mua dụng cụ tự “sản xuất” và mua bán bằng giả. Theo kiểu vừa sản xuất vừa bán hàng tận tay khách hàng. Để cạnh tranh, Trung “khuyến mãi” bằng cách hạ giá xuống còn 6,5 triệu đồng mỗi bằng. Khi bán bằng giả cho ai, Trung đều chiêu dụ khách hàng nếu tìm thêm được người cần mua thì giới thiệu, Trung sẽ trả hoa hồng.

Sau khi bắt giữ Trung, ngay trong đêm 3-3, PC14 tiếp tục bắt giữ vợ chồng Nguyễn Minh Dư và Lâm Ngọc Hạnh.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Huyền, Phó Đội trưởng Đội 4 (PC14), cho biết qua khai thác Lâm Ngọc Hạnh, mẫu bằng được cung ứng bởi các đối tượng tên là Long và Giang ở Đồng Nai. Lập tức Long bị bắt giữ. Đến nay, công an đã bắt bảy đối tượng và lập hồ sơ trên 20 đối tượng liên quan đến các đường dây mua bán bằng cấp giả.

Nhiều “khách hàng” tiếp tục gọi điện thoại...

Trong thời điểm lấy lời khai của những nhân vật “chủ chốt”, nhiều “khách hàng” gọi điện thoại liên hệ làm, nhận hoặc chỉnh sửa bằng cấp do in sai thông tin. Một số những “khách hàng” này sau đó được mời đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Sáng hôm qua, đối tượng Nguyễn Văn Duy, ngụ đường Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM cầm bằng giả đi tìm Phan Đức Luân đòi sữa lại những chi tiết in sai. Nguyễn Văn Duy khai nhận là nhờ Luân làm bằng cho một người tên Loan, yêu cầu làm bằng tốt nghiệp cử nhân ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM giá sáu triệu đồng. Sau đó, Duy nâng lên tám triệu đồng để hưởng hai triệu đồng chênh lệch.

Qua kiểm tra hàng trăm văn bằng, chứng chỉ của đường dây Nguyễn Thành Trung, lượng bằng được đặt làm giả nhiều nhất tập trung vào các trường: ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Thiếu tá Trịnh Kim Sơn, Phó Đội trưởng Đội 4 (PC14), cho biết thêm những năm trước Đội 4 cũng phá nhiều vụ làm bằng giả với những phương thức khác nhau. Có những vụ người “bán” yêu cầu người “mua” nạp tiền vào tài khoản nhưng sau đó... xù luôn. “Phương thức rao bán bằng cấp trên mạng xuất hiện không lâu. Đây cũng là vụ mua bán bằng giả qua hệ thống mạng đầu tiên đã bị triệt phá” - thiếu tá Sơn nhận định.

Chứng thực sao y cũng giả

Để khám phá đường dây làm bằng giả này, trước đó PV có đặt cho các tay “cò” Đặng Quang Thủy và Phan Đức Luân thực hiện hai bằng tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Khi “giao hàng”, bên cạnh các văn bằng giả có dấu mộc đỏ, các “cò” còn kèm theo tám bản photocopy có công chứng sao y bản chính và đóng dấu mộc đỏ chói, sắc nét... do UBND phường Tân Định, quận 1, TP.HCM chứng thực ngày 2-3-2009.

Chiều qua, PV mang theo giấy chứng minh nhân dân, văn bằng, bản sao y có chứng thực đến UBND phường Tân Định, quận 1, TP.HCM để xác minh. Tuy nhiên, các cán bộ sao y chứng thực tại phường Tân Định quả quyết rằng những bản chứng thực trên đều giả. “Chúng tôi không có ký chứng thực những bản photocopy sao y bản chính những văn bằng này. Chủ tịch UBND phường Tân Định Trần Văn Đạt không ký chữ ký như vậy! Công an TP.HCM cũng đã đến xác minh rồi và chúng tôi đã trả lời là hoàn toàn giả” - các cán bộ thực hiện sao y chứng thực khẳng định.

Theo ghi nhận của PV, sau khi Báo Pháp Luật TP.HCM đăng bài “Đồng loạt phá các ổ bằng giả” thì tình hình mua bán bằng cấp trên “thị trường mạng” lắng xuống rõ rệt. Hàng loạt thông tin rao vặt mua bán bằng cấp được gỡ bỏ, những số điện thoại trước đây từng liên lạc giờ tắt lịm.

Những “sinh viên” trinh sát Chủ động, phán đoán chính xác, hành động thông minh và dứt khoát, đó là các chiến sĩ trinh sát trong chuyên án phá án bằng giả này. “Cò” Đặng Quang Thủy hẹn PV giao “hàng” lúc 5 giờ sáng tại Làng ĐH Thủ Đức. Thoạt đầu ba trinh sát trong dáng thư sinh xuất hiện như những chàng sinh viên về thăm quê nay lên lại làng Đại học bị lỡ chuyến xe khuya, đi lại chầm chậm quanh điểm hẹn. Trinh sát thống nhất mật hiệu là khi PV gặp “cò” đang trong tay có “hàng” thì PV cởi chiếc túi xách đang mang trên người treo vào xe. Nhưng trời quá tối, đứng từ xa không thể nhìn rõ. Thế là trinh sát nhắn tin cho PV “Nếu có hàng hãy cởi mũ bảo hiểm xuống!”. Nhưng Đặng Quang Thủy không giao “hàng” tại Thủ Đức, trinh sát nhận định: “Y muốn dò xét thật kỹ nên hoãn binh và chắc chắn sẽ giao “hàng” sớm, nếu không thì Thủy đã không hẹn gặp lại PV sáng sớm như thế”. Đúng như dự đoán, 10 giờ sáng Thủy bắn tin hẹn “Giao hàng tại Bến xe Miền Đông lúc 11 giờ 30 nhé!”. Các trinh sát lao đi giữa trời nắng như đổ lửa. Nếu các trinh sát bám theo đuôi PV sẽ dễ bị lộ. Thế là một trinh sát nhanh chóng gọi thêm cô bạn gái đến và giả bộ ôm eo như tình nhân, bám sát theo phóng viên trong gang tấc. Khi vào quán cà phê, Thủy vừa chuẩn bị giao hàng thì PV cởi nón bảo hiểm. “Đôi tình nhân” ngồi bàn bên cạnh đứng bật dậy không chế. Bất ngờ đến nỗi Thủy đứng sững người. Nắm được thêm thông tin tên “cò” thứ hai trong đường dây là Phan Đức Luân có cuộc hẹn với Thủy để nhận tiền, trinh sát khéo léo khống chế Thủy gọi điện thoại hẹn Luân. Luân ma mãnh gửi xe cách điểm hẹn hàng trăm mét, đi bộ đến bến xe đông người, chỉ cần thấy động là chuồn êm. Một phương án nhanh chóng được vạch ra: trinh sát chặn dừng một xe taxi, cho Thủy ngồi yên trong xe để nhận dạng Luân. Xe dạo hai vòng là Thủy đã chỉ ra Luân, ngay tức khắc Luân bị bắt. Tại Công an phường 11, quận 5, từ những thông tin ban đầu khi tiếp cận Nguyễn Thành Trung, trinh sát phán đoán tên này là vừa làm “cò” vừa là “trùm” trực tiếp sản xuất bằng giả. Ngay tức khắc, địa chỉ nhà của Trung bị giám sát bởi một nhóm trinh sát, đề phòng di chuyển tẩu tán tang vật. Liên tục những tình tiết xảy ra đầy bất ngờ nhưng các trinh sát đã phán đoán chính xác và chủ động. Vì vậy, trong cùng một ngày ra quân họ đã khám phá và nhanh chóng tạm giữ được nhiều đối tượng trong đường dây mua bán bằng giả, đồng thời thu được nhiều chứng cứ quan trọng Mỗi ngày các trinh sát hoạt động cật lực từ sáng sớm đến 3 giờ sáng hôm sau, đeo bám và truy bắt các đối tượng, lập hồ sơ, báo cáo vụ việc, lên phương án tiếp theo... Suốt mấy ngày liền, họ không còn thời gian dừng lại để ăn cơm, nghe điện thoại từ gia đình thăm hỏi. Khi loạt bài điều tra này đến tay bạn đọc thì hai nhóm trinh sát của Đội 4 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM gồm Châu, Việt, Thành, Mẫn, Cường, Khánh, Dương, Anh... vẫn đang phải tiếp tục đeo bám nhằm mở rộng vụ án. TRƯƠNG HIỆU

