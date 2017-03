Bài 2: Giữ tiền phải đi liền... cẩn trọng

Đây là vấn đề đáng phải suy nghĩ, bởi nhiều ngân hàng mới chỉ tập trung chuyện kinh doanh mà “bỏ bẵng” công tác đảm bảo an ninh cho hội sở của mình.

Nhà dân bỗng thành... ngân hàng

Sự gia tăng con số các ngân hàng đồng nghĩa với việc phải có trụ sở để ngân hàng, phòng giao dịch hoạt động. Trong khi điểm lại cơ sở vật chất nhiều ngân hàng hiện nay, trừ một số ngân hàng quốc doanh hay ngân hàng thương mại, cổ phần hoạt động với thời gian nhất định còn có trụ sở bề thế, nhiều ngân hàng mới thành lập, ngay cả trụ sở chính cũng phải đi thuê địa điểm ở các văn phòng cao cấp, khu đô thị thậm chí cả nhà dân.

Đã là ngân hàng ắt phải gắn liền với tiền. Nguyên tắc của kho tiền phải đáp ứng đủ các yêu cầu về độ dày của tường bao, có bao nhiêu lớp khóa, nhân viên bảo vệ túc trực 24/24h, lắp đặt thiết bị cảnh báo, camera...

Ngay cả các phòng giao dịch vốn không được giữ tiền qua đêm cũng phải tuân thủ các yếu tố an ninh, an toàn theo quy định của Nhà nước. Nhưng trước trào lưu thành lập ngân hàng với tốc độ chóng mặt như hiện nay, không ít nơi, những nguyên tắc ấy đã bị xem nhẹ. Trên địa bàn phường Đức Giang, quận Long Biên, có ít nhất 3 ngân hàng đang “ở nhờ” nhà dân, ngay gần kề với các hộ dân khác.

Cũng trên địa bàn quận Long Biên, có phòng giao dịch ngân hàng tầng 1 còn đi chung lối với nhà dân ở tầng trên. Một cán bộ phường Đức Giang giải thích về hiện tượng nhiều ngân hàng tập trung ở địa bàn mình, là do phía ngân hàng “dự đoán” được nhu cầu vay vốn, gửi tiết kiệm của người dân khi dự án khu đô thị Việt Hưng đã và đang triển khai từ hơn 3 năm nay.

Khảo sát vị trí phòng giao dịch của nhiều ngân hàng có thể thấy rõ tâm lý kinh doanh nhạy bén này. Khu đô thị Mỹ Đình hiện có không dưới 10 ngân hàng, chi nhánh và các phòng giao dịch hoạt động. Đây đa số là đại diện của các ngân hàng thương mại.

Sự phát triển với tốc độ quá nhanh của họ khiến chủ trương phối hợp giữa ngành Công an và Ngân hàng trong lĩnh vực bảo vệ không theo kịp. Vậy nên, các ngân hàng thương mại đã chủ động thuê nhân viên bảo vệ của các công ty vệ sỹ.

Nhưng điểm yếu của lực lượng này là không được trang bị công cụ, phương tiện hỗ trợ. Việc luyện tập võ thuật, nghiệp vụ bảo vệ chỉ trên... lý thuyết, còn khi ở vào tình huống đối mặt với tội phạm, không ít nhân viên bảo vệ lúng túng, không biết xử trí thế nào.

Vụ cướp tài sản ở một ngân hàng khu vực Mỹ Đình khoảng cuối năm 2007 là một ví dụ. Chỉ 1 đối tượng, không cần bịt mặt, với con dao trên tay đã khống chế được nhân viên ngân hàng và bảo vệ, lấy đi hàng trăm triệu đồng. Trước khi gây án, đối tượng đã nắm bắt được điểm yếu của ngân hàng này: nằm ở khu vực ít nhà dân, ít nhân viên bảo vệ và ra tay vào thời gian chuẩn bị nghỉ trưa.

Sự chủ quan của ngân hàng, phòng giao dịch cũng như các đại lý thu đổi ngoại tệ hiện nay là quá ỷ lại vào camera và thiết bị cảnh báo. Tuy nhiên, theo nhận xét của Đội Kỹ thuật phòng chống tội phạm CATP Hà Nội, trong tình huống nguy hiểm, rất ít người đủ bình tĩnh để sử dụng thiết bị cảnh báo.

“Gần 2.000 lượt xe chở tiền tham gia giao thông”

Đó là con số ước đoán của một cán bộ Phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội, về lượng xe chở tiền của các ngân hàng, phòng giao dịch mỗi ngày trên địa bàn thành phố. Với 900 điểm giao dịch của các ngân hàng, việc chuyển tiền phải thực hiện tối thiểu một ngày hai lần, từ kho hàng đi- về các điểm giao dịch.

Liên quan đến các phòng giao dịch là hoạt động vận chuyển tiền. ở góc độ an ninh - an toàn, đang hé lộ nguy cơ không nhỏ trong hoạt động vận chuyển này. “Tội phạm cướp ngân hàng chưa xảy ra nghiêm trọng, chưa đến mức báo độ, không phải ngân hàng không tồn tại “lỗ hổng”, mà nhờ công tác đấu tranh, phòng ngừa của lực lượng công an thực hiện hiệu quả.

Song về lâu dài, nhất thiết phải có sự thay đổi, chủ động phòng ngừa từ phía ngân hàng, chấp hành nghiêm túc quy trình bảo mật trong hoạt động kinh doanh”, nhận xét này của một cán bộ Công an Hà Nội chính là điều mỗi ngân hàng phải suy nghĩ, tìm biện pháp sớm chấm dứt tình trạng “đồng tiền đi liền sự bất cẩn” đang diễn ra.