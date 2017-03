Bài 2: Khó bắt tận tay, day tận mặt

TP.HCM có hai cảng nhập xăng dầu cung cấp cho các tỉnh, thành phía Nam là Cát Lái và Nhà Bè. Cảng Cát Lái có hai đơn vị kinh doanh xăng dầu là Sài Gòn Petro và Công ty Petec. Bình quân, mỗi đơn vị xuất 1.500 m3 xăng/ngày cho khách hàng. Tuy nạn trộm cắp xăng dầu lộng hành vậy nhưng bắt trộm lại không dễ.

Khó bắt tận tay kẻ trộm xăng

“Nạn rút trộm xăng dầu ngoài cổng kho không thuộc trách nhiệm đơn vị cung cấp xăng dầu. Phía trong kho, các khâu cấp xăng, đo xăng, niêm phong... là một quy trình chuẩn (bắt buộc) của Bộ Thương mại. Xăng ra khỏi kho thì thuộc trách nhiệm tài xế xe bồn”, ông Đỗ Hoàng Phú - phụ trách Phòng Giao nhận Công ty xăng dầu Petec nói.

Anh Phạm Văn Thoại - Giám đốc Nhà máy lọc dầu Cát Lái (thuộc Saigon Petro) cho biết: Mới đây một xe bồn lấy xăng từ kho chưa ra khỏi cổng đã “móc” người vào rút trộm xăng. Bảo vệ kho bắt giữ ngay. Phía chủ hàng là một doanh nghiệp xăng dầu ở Đồng Nai đã xuống xin đem về “xử lý nội bộ”. Đó là phía trong khu vực kho xăng, còn ngoài đường, tài xế dừng xe bán xăng công khai thì rất khó bắt tận tay.

Sáng 16-10, chúng tôi trở lại “chợ” xăng dầu cuối đường Nguyễn Văn Linh (địa phận xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh), mọi hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường... Một người dân bên đường nói: “Mấy chòi ven đường là để chứa xăng, dầu gian đó. Mấy năm nay chưa thấy ai dẹp gì hết ráo!”. Tại ngã ba rẽ vào trụ sở Công an xã An Phú Tây, chúng tôi bắt gặp hai thanh niên chở sáu can xăng, dầu trên xe gắn máy chạy giữa lộ.

Thượng úy Nguyễn Văn Mãi - Phó Trưởng Công an xã An Phú Tây cho biết: “Nhiều lần chúng tôi thấy xe bồn tấp vô đường, cứ nghĩ là xe thay, vá vỏ xe. Chúng tôi yêu cầu cảnh sát khu vực lưu ý những trường hợp này”.

Khó xử lý hình sự?

Chiều 15-10, “chợ” xăng dầu quanh khu vực cảng Cát Lái vẫn còn rầm rộ. Tại điểm rút trộm xăng trên tỉnh lộ 25B - nơi phóng viên mục kích, chụp ảnh, xe bồn từ sáng tới tối vẫn ra vào đều đặn. Đáng nói là địa điểm này cách trụ sở Công an phường Thạnh Mỹ Lợi chừng 200 mét.

Theo trung tá Trần Hưng Đạo - Trưởng Công an phường, dẹp “chợ” không phải là chuyện dễ. Vừa qua, phường bắt một vụ nghi ngờ trộm xăng nhưng không khởi tố được vì không đủ chứng cứ, không bắt được quả tang đối tượng đang rút xăng từ xe bồn đưa xuống.

Trong tháng 8, Công an phường Thạnh Mỹ Lợi kiểm tra một căn chòi ven tỉnh lộ 25B và phát hiện gần 1.200 lít xăng, 780 lít dầu cùng các dụng cụ hút xăng. Những người ở chòi không xuất trình hóa đơn, chứng từ nên công an lập biên bản tạm giữ xăng, dầu. Họ khai mình là người làm thuê cho “ông chủ” Nguyễn Phương Bình ở huyện Nhà Bè. Ông Bình đến trình diện và khai chỉ phụ giúp vợ chồng PQ mua xăng dầu từ xe bồn. Mỗi ngày Bình thu vào khoảng 17 can (can 30 lít) nhiên liệu. Ngay sau đó, vợ chồng PQ chạy đến, chìa ra hóa đơn mua hàng từ DNTN kinh doanh xăng dầu KL (quận 9). Qua đối chiếu hóa đơn với số lượng xăng dầu thực tế thì chênh lệch 280 lít dầu, 150 lít xăng. Cuối cùng, Công an phường Thạnh Mỹ Lợi chỉ tạm giữ số xăng, dầu chênh lệch và phạt hành chính hơn bảy triệu đồng.

Được biết, ngay sau khi Báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, Ban chỉ huy Công an quận 2 đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ điều tra, ngăn chặn nạn trộm cắp xăng dầu trên địa bàn. Thượng tá Nguyễn Minh Hùng - Trưởng Công an quận 2 quả quyết: Xem qua hình ảnh do Báo cung cấp, thấy rõ nhiều đối tượng thực hiện trộm xăng dầu liên tục trong thời gian dài. Đây sẽ là căn cứ để Công an quận 2 điều tra làm rõ.

Đủ thứ thủ thuật Theo ông Đặng Vinh Sang - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dầu khí TP.HCM, mặc dù các doanh nghiệp đã cố hết sức để ngăn chặn nhưng hành vi rút ruột xăng dầu chỉ giảm chừng 80 %. “Do các tài xế có quá nhiều thủ thuật tinh vi khiến doanh nghiệp khó bắt tận tay” - ông Sang nói . . Ông có thể cho biết những thủ thuật đó ra sao, thưa ông? + Thủ thuật rút trộm xăng của tài xế chủ yếu lợi dụng vào yếu tố giãn nở theo nhiệt độ. Cụ thể, khi lấy xăng từ kho ra bồn thì nhiệt độ 29-30 độ C. Sau đó, tài xế chở xăng ra ngoài phơi nắng để nhiệt độ tăng thêm vài độ nữa. Khi chất lỏng giãn nở theo nhiệt độ thì sẽ làm tăng thể tích, số thể tích dư đó, tài xế sẽ rút ra bán dọc đường. Ngoài ra, các tài xế còn đổ chất khác (dầu FO, dầu cặn...) bù vào số xăng đã rút nhằm đối phó kiểm tra. . Doanh nghiệp xăng dầu thường có biện pháp gì để ngăn chặn? + Các doanh nghiệp thường ghi lại nhiệt độ cụ thể sau khi xuất hàng. Khi nhận xăng, các cửa hàng tính toán xem với nhiệt độ như thế thì thể tích tăng được bao nhiêu rồi đối chiếu với khối lượng thực tế mà tài xế đưa về. Ngoài ra, doanh nghiệp còn quy định xe bồn chở xăng phải có số niêm yết trên đường ống, nắp. Đặc biệt, chúng tôi không chỉ kiểm soát khối lượng mà còn kiểm soát cả về chất lượng, bằng cách doanh nghiệp khi giao hàng thường kèm theo bình xăng mẫu. Khi xăng rời khỏi kho đến cửa hàng thì cửa hàng lấy mẫu lưu lại đối chiếu với xăng mà tài xế giao. Nếu có vấn đề tranh chấp hoặc kiểm tra thì dựa từng mẫu để phân khúc và quy trách nhiệm. . Nếu có chứng cứ thì công ty sẽ xử lý ra sao? + Nếu phát hiện tài xế gian lận ở mức độ nhẹ thì chúng tôi thông báo cho đơn vị mua xăng để họ xử lý. Ở mức độ vi phạm nặng hơn, chúng tôi lập hồ sơ chuyển sang cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế. MAI PHƯƠNG

_______________________________