Bài 2: Phạt “căng”, các khu công nghiệp sẽ tê liệt

>> Đường về miền Tây: 80% xe container không thể chạy - Bài 1: Hễ qua cầu là bị phạt!

Nếu xử lý dựa trên biển báo tải trọng cầu, xe container sẽ không thể ra vào các khu công nghiệp (KCN) ở miền Tây.

Như đã đề cập trong bài trước, trên các trục quốc lộ đi từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây hiện có hàng loạt cây cầu có biển báo tải trọng chỉ 25 tấn trở xuống. Do vậy, đa số xe container khi qua đây bị phạt lỗi quá tải cầu.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu xử căng về tải trọng cầu như hiện nay, hầu hết xe tải nặng, xe đầu kéo container không thể chở hàng ra vào các KCN ở tất cả tỉnh miền Tây.

Ra khỏi khu công nghiệp là dính

Hiện nay, các tuyến tỉnh lộ ở Long An, Tiền Giang, Trà Vinh... đều cắm biển báo tải trọng trục mà theo đó xe container có thể lưu thông. Nhưng đa số cầu trên các tuyến đường này lại có tải trọng nhỏ.

Tại KCN Mỹ Tho (Tiền Giang), ngay dưới cổng chào vào KCN là đầu đường 870B, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Tiền Giang cắm hai biển báo cho phép xe bốn trục có tổng tải hàng và thân xe 36 tấn thì được phép lưu thông. Với xe năm trục nếu có tổng tải trọng cả thân xe và hàng là 45 tấn cũng được ra vào. Thế nhưng chỉ cần ra quốc lộ 1A hướng về Đồng Tháp thì bị kẹt cầu Kinh Xáng có tải trọng chỉ 23 tấn. Vì thế xe chở hàng và tổng tải trọng thân xe đúng như Cục Đăng kiểm cấp phép là trên 30 tấn vẫn có thể bị lập biên bản quá tải trọng cầu. Từ KCN này chạy về TP.HCM, các xe container cũng khó thoát biên bản của cảnh sát giao thông (CSGT) vì phải qua cầu Bến Lức và cầu Voi hiện có tải trọng chỉ 25 tấn trở xuống.

Nhiều chủ xe đầu kéo không dám chở hàng ở KCN Trà Nóc (Cần Thơ) lên các cụm cảng ở TP.HCM. Theo Sở GTVT Cần Thơ, cây cầu Trà Nóc được làm từ trước năm 1975 nên đã già yếu, biển báo tải trọng chỉ 20 tấn. Hàng hóa từ KCN Trà Nóc muốn ra cảng Cần Thơ thì xe phải đi qua đây. Hàng loạt xe container đã bị CSGT Cần Thơ phạt lỗi quá tải trọng cầu.

Xe container chỉ có thể... chạy lòng vòng trong KCN

Ông Huỳnh Việt Dũng - Phó Trưởng ban quản lý các KCN-KCX TP Cần Thơ phân tích, nếu phạt theo biển báo của tải trọng cầu Trà Nóc thì tất cả hàng hóa ở KCN Trà Nóc 1 và 2 chỉ chở đi được loanh quanh trong... KCN. Còn nếu muốn vận chuyển đi bằng đường bộ, các doanh nghiệp hoạt động trong các KCN này phải xé lẻ hàng ra mới chở đi được. Dù một số doanh nghiệp vận tải có xe đầu kéo container vẫn cho xe chạy qua cầu Trà Nóc để vận chuyển hàng hóa nhưng thường canh giờ CSGT làm việc để né. Ông Dũng cho biết thêm, cuối năm 2008 Chính phủ đã phê duyệt dự án xây dựng ba KCN mới là Thốt Nốt, Ô Môn và Bắc Ô Môn trên trục quốc lộ 91. Khi ba KCN mới này xây dựng xong, tất cả hàng hóa từ ngoài vào và xuất ngược trở ra cảng Cần Thơ hoặc về TP.HCM đều phải qua cầu Trà Nóc.

KCN Sa Đéc (Đồng Tháp) cũng cùng chung số phận do hầu hết các cây cầu trên tuyến quốc lộ 80 chạy từ cầu Mỹ Thuận vào KCN này tải trọng chỉ từ 25 tấn, 20 tấn, 18 tấn... Nhiều xe buộc phải chạy liều mạng do đây là tuyến độc đạo từ quốc lộ 1A chạy vào KCN này và chạy tiếp qua tỉnh An Giang để đi Kiên Giang.

Tại Long An, các KCN ở huyện Đức Hòa, Đức Huệ... cũng không thoát. Dù đường có cắm biển báo tính theo tải trọng trục nhưng hầu hết cây cầu trên các tuyến tỉnh lộ từ thị xã Tân An đi Đức Hòa, Đức Huệ, Thủ Thừa... hiện có tải trọng rất thấp...

CSGT nơi phạt, nơi tha

Trung tá Nguyễn Hữu Thắng - đội trưởng Đội xử lý vi phạm (Phòng CSGT đường bộ, Công an TP Cần Thơ), cho biết mỗi khi thấy xe có dấu hiệu quá tải qua cầu Trà Nóc, CSGT sẽ yêu cầu dừng xe và đưa đi cân. Nếu cộng tải trọng của thân xe và hàng hóa quá tải 20% trở lên so với cầu Trà Nóc thì sẽ lập biên bản phạt lỗi quá tải trọng cầu. Việc xử phạt căn cứ vào biển báo tải trọng cầu do ngành GTVT cắm. Hơn nữa, lãnh đạo TP Cần Thơ cũng chỉ đạo CSGT phạt nặng xe quá tải với cầu Trà Nóc mà vẫn lưu thông qua để tránh nguy cơ sập cây cầu này. Tuy nhiên, ông Thắng cũng cho rằng nếu phạt căng như vậy, các xe tải hoặc xe chuyên dụng như đầu kéo container không thể chở hàng ra vào KCN Trà Nóc được vì hễ vào là “dính” biên bản.

Thượng tá Hồ Dũng Ao - Trưởng phòng CSGT đường bộ (Công an tỉnh Đồng Tháp) cũng nhìn nhận với tải trọng của những cây cầu trên hai quốc lộ 30 và 80 từ quốc lộ 1A chạy vào thị xã Sa Đéc và TP Cao Lãnh, nếu căn vào tải trọng cầu để phạt thì chẳng có xe container nào qua được. Theo ông, “Trên quốc lộ 80 đi vào KCN Sa Đéc, những cây cầu Sa Đéc, Nha Mân, Cái Tàu... tải trọng chỉ 20 tấn trở lại. Như vậy, một chiếc xe đầu kéo kéo theo một container rỗng cũng đã gần quá tải so với cầu chứ chưa nói là kéo theo hàng”.

Phạt thì KCN “ế”, không phạt thì sợ sập cầu

Thượng tá Ao cho rằng hiện nay tỉnh nào cũng mở các KCN để thu hút đầu tư. Nhưng với thực tế của tải trọng cầu, đường như hiện nay, nếu CSGT làm căng thì các KCN này chết đứng. “Nhưng nếu không phạt thì khi có sự cố xảy ra, ai sẽ gánh trách nhiệm? Tuy nhiên, chủ trương chung của chúng tôi là chỉ phạt đối với các xe chở quá tải so với giấy phép của Cục Đăng kiểm. Riêng các xe chở đúng với thiết kế đôi khi đành phải lờ cho qua vì đây là điểm bất cập của cầu, đường” - ông Ao nhìn nhận.

Trung tá Trương Văn Nỉ - đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông (Phòng CSGT đường bộ, Công an tỉnh Long An) cũng bức xúc khi cho rằng dù cầu chỉ có tải trọng 25 tấn nhưng mỗi khi kẹt cầu, cả đoàn xe đứng chật kín trên cầu cũng đâu xảy ra chuyện gì. Trung tá Nỉ cho rằng việc biển báo tải trọng cầu như hiện nay là chưa đồng bộ nên ngành vận tải không thể khai thác hết năng lực vốn có.