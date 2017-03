Bài 2: Trong giải pháp cấp bách, không thể có “ba chờ”!

Một giảng viên chương trình kinh tế Fulbright: Cần một cơ chế kiểm tra độc lập Muốn đình hay giãn các dự án đầu tư công kém hiệu quả, trước tiên ta phải làm sao không để lợi ích cá nhân, nhóm xen vào. Bởi đằng sau các dự án này là các tổng công ty A, tập đoàn B. Hiện nay một dự án sử dụng tiền ngân sách thường thông qua nhiều cấp phê duyệt. Ví dụ, một con đường do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư nhưng phải trình qua Bộ KH&ĐT, sau đó muốn rút tiền phải thông qua Kho bạc nhà nước... Do vậy, một khi đình lại hay giãn các dự án nào đó thì quy trình kiểm tra cũng phải thông qua nhiều cấp quản lý giống như lúc phê duyệt dự án. Nói thật, với cơ chế quản lý như hiện nay thì rất khó dừng hay giãn các dự án đầu tư công. Vì cơ chế hiện nay mới chỉ có “đôn đốc” hoặc “kiểm tra” thông thường nên không thể dẫn ra cụ thể ngay được dự án nào đầu tư kém, lãng phí. Trong thực tế đã có nhiều chủ đầu tư khi bị kiểm tra cứ vờ xin khắc phục nhưng sau đó không làm theo thì cấp quản lý cũng đành chịu. Theo tôi, muốn chỉ ra đâu là đầu tư công lãng phí thì Chính phủ cần xây dựng một cơ chế giám sát độc lập, khách quan. Ngay như hội đồng thẩm định các dự án công cũng phải độc lập. Có như vậy ta mới mong xác định được cái nào đang sử dụng vốn nhà nước lãng phí. Chứ như cơ chế hiện nay, với một hệ thống kiểm tra, giám sát chằng chịt bộ, ngành nào cũng có vai trò nhưng khi đụng chuyện, bảo ai đứng ra chịu trách nhiệm thì không ai cả. PGS-TS Trần Hoàng Ngân, Trưởng khoa Ngân hàng, Trường đại học Kinh tế TP.HCM: Hãy ra “tối hậu thư” cho các dự án Để thực hiện Văn bản 319 của Thủ tướng về chống lạm phát, cần phải có cơ chế giám sát, kiểm tra gắt gao. Các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát các công trình sử dụng vốn nhà nước cần phải thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều năm qua, Thủ tướng cũng đã không ít lần yêu cầu các bộ, ngành từ chối các dự án đầu tư không hiệu quả, ngăn chặn việc đầu tư dàn trải nhưng kết quả thu về rất thấp. Cái khó là cơ chế phối hợp “lắt léo”, dễ gây khó khăn khi cần sự quyết định dứt điểm. Do đó lần này, trong lúc chưa có một cơ chế cho việc giám sát độc lập để chỉ ra đâu là các dự án đầu tư kém hiệu quả trong lúc chờ tiêu chí sàng lọc các dự án thì các cơ quan được giao triển khai chỉ thị này phải tăng cường kiểm tra thường xuyên, gắt gao các dự án công hơn. Tại sao không thử ra một “tối hậu thư”? Vừa qua, UBND TP.HCM đã ra “tối hậu thư” cho các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố, xác định luôn ngày hoàn thành cho các chủ đầu tư là một ví dụ rất sinh động về việc kiểm tra, đôn đốc này. BÙI NHƠN ghi