Bài 3: Mối hiểm họa từ chợ “hàng nóng”

Một số vụ mua bán vũ khí được khám phá trong năm 2008: - Ngày 10-11, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) đã bắt giữ Hoàng Ngọc Thành, Trương Văn Minh và Nguyễn Thành Nguyên về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, Thành đào đường ống nước thì phát hiện khẩu súng K54 và 21 viên đạn. Thành giao cho Nguyên đem số vũ khí này bán cho Minh với giá bốn triệu đồng. - Sáng 3-8, trinh sát phát hiện Nguyễn Thị Xuân Trâm đang vận chuyển hai khẩu súng ngắn, 15 viên đạn và hai roi điện vào nội địa. Từ lời khai của Trâm, Công an tỉnh An Giang lần ra người nhận “hàng” là Lê Minh Quang (ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Sau đó, Công an tỉnh An Giang kết hợp với Công an TP Cần Thơ bắt khẩn cấp Tô Việt Hưng (Hưng Việt kiều, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) là nhân vật chính trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng qua biên giới... Hưng khai nhờ Trâm qua Campuchia mua súng và công cụ hỗ trợ để “xử” một nhóm thanh niên Hưng có mâu thuẫn. Qua truy xét, ngày 4-8, công an bắt tiếp Tô Thanh Hưng (Hưng em), thu thêm hai khẩu K54. Súng này Hưng em cũng nhờ Trâm mang từ Campuchia về. - Ngày 29-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng phát hiện đường dây buôn bán vũ khí tại số nhà 146 Quang Trung (quận Hồng Bàng) và số nhà 5/58 Nguyễn Đức Cảnh (quận Lê Chân). Tại đây, công an thu giữ 20 khẩu súng các loại, trong đó có súng ám sát hình chiếc bút, súng quân dụng, súng thể thao, nòng súng, báng súng, dao kiếm, cung tên, dùi cui, bình xịt hơi cay và 30 triệu đồng. Hai “chủ hàng” bị bắt giữ là Nguyễn Minh Trí và Phạm Cao Sơn cùng trú hai địa chỉ trên. NG.D