Bài 6: Sao lại để bọn côn đồ lộng hành?

Quảng Bình, Bình Thuận kiểm tra quán “cơm tù” Chiều qua (11-7), ông Ngô Minh Chính, Bí thư Huyện ủy huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết đã đề nghị UBND huyện làm rõ và xử lý dứt điểm những vi phạm của quán cơm Khánh Hòa II tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong trong tuần tới. Theo đó, sau khi Báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, huyện đã chỉ đạo kiểm tra. Qua đó cho thấy quán Khánh Hòa II không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, nhân viên không có hợp đồng lao động - là những điều kiện tối thiểu trong kinh doanh dịch vụ ăn uống. Huyện ủy Tuy Phong cũng đã chỉ đạo công an huyện thu thập chứng cứ về dấu hiệu vi phạm hình sự của quán. Ông Chính nói có thể sau khi Báo nêu, chủ quán đã tìm cách che giấu hành vi vi phạm nên lực lượng công an cần quyết liệt làm rõ bằng các biện pháp nghiệp vụ. Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện dấu hiệu bao che của cán bộ, lãnh đạo huyện sẽ xử lý nghiêm minh. Huyện ủy, UBND huyện rất hoan nghênh Báo Pháp Luật TP.HCM đã phát hiện và giúp địa phương đấu tranh với tệ nạn này. Trước đó, ngày 9-7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bích Lựa về việc kiểm tra, xử lý vụ việc mà Báo phản ánh về nạn “cơm tù” ở quán Khánh Hòa (xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy). Yêu cầu chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy khẩn trương chỉ đạo làm rõ việc chủ quán thuê côn đồ lập “hàng rào người” chặn đầu xe, khóa đuôi xe, đếm khách và xua khách vào quán, có biện pháp xử lý nghiêm và kịp thời, đồng thời báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-7. PHƯƠNG NAM - HỮU KHÁ