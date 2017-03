Bài cuối: Nhìn thoáng về nghề nhạy cảm

Cơ quan chức năng truy quét mại dâm, chủ “đào” Từ thông tin báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải và sự bức xúc trong dư luận, các cơ quan chức năng đã có động thái để chuyển hóa địa bàn. Theo PC45, qua công tác nắm tình hình phát hiện trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh - Ngô Quyền, giáp ranh giữa phường 9, quận 5 và phường 3, quận 10 thường xuyên có gái mại dâm sử dụng xe máy câu móc khách, đưa đến một số nhà nghỉ, khách sạn ở quận 5, quận 10 để bán dâm. PC45 đã có công văn gửi trưởng Công an quận 5, quận 10 đề nghị chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an phường tăng cường công tác quản lý nhà nước để phòng, chống mại dâm. Lực lượng cảnh sát các đơn vị sẽ áp dụng biện pháp nghiệp vụ đối với đối tượng cột mối, chủ đào… Ngoài ra lực lượng công an cũng sẽ phối hợp cùng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội kiểm tra, xử lý hành vi mua, bán dâm. Ngay vào ngày 24-2, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội (Đoàn 2) phối hợp PC45 ập vào một số khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh, Ngô Quyền, Đào Duy Từ bắt quả tang bốn cặp nam nữ mua, bán dâm... Tiêu điểm 5.000 phụ nữ hoạt động mại dâm trên địa bàn TP.HCM. Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ nghi vấn có hoạt động mại dâm. Từ trước đến nay TP.HCM chưa hề có chủ trương quy hoạch các ngành nhạy cảm lại một khu vực mà chỉ có ý kiến cá nhân đề xuất quy hoạch các cơ sở kinh doanh dịch vụ theo đúng ngành nghề. Vì thế khả năng năm 2018 TP.HCM sẽ thực hiện quy hoạch việc này là chưa có. Ông LÊ VĂN QUÝ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP.HCM Về tình trạng bảo kê, cho vay nặng lãi... ở các chợ mại dâm, Đại tá Lê Ngọc Phương - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM thông tin: Vừa qua Công an TP đã triệt phá một số băng nhóm bảo kê mại dâm chuyên nghiệp ở các khu vực trọng điểm trên địa bàn. “Chúng tôi tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ rà soát, trấn áp những người còn đang hoạt động, không để xảy ra bất an, mất an ninh trật tự và đây là bí mật nghiệp vụ, chưa thể thông tin cho báo chí” - Đại tá Phương nói.