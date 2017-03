Bãi đậu xe ngầm: Bao giờ?

Các dự án theo phương thức BOT đã có chủ đầu tư: - Bãi đậu xe tại Công trường Lam Sơn: Chủ đầu tư là Công ty Đông Dương của Hà Nội, dự kiến năm 2008 khởi công, thi công trong chín tháng. Tổng vốn đầu tư khoảng 114 tỷ đồng. - Bãi đậu xe tại công viên Bách Tùng Diệp: Do Công ty Điện tử tin học và hóa chất làm chủ đầu tư, gồm ba tầng hầm chứa 480 xe ôtô, 400 xe gắn máy và hai tầng kinh doanh. - Bãi đậu ngầm ở công viên Chi Lăng: Do Công ty Kinh doanh địa ốc Hòa Bình làm chủ đầu tư, gồm bốn tầng chứa 500 xe hơi, 200 xe gắn máy và ba tầng làm khu thương mại. - Bãi đậu ngầm công viên Lê Văn Tám: Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển không gian ngầm, tổng vốn đầu tư khoảng 80 triệu USD. Bãi này sâu 15 m, tổng diện tích sàn trên 103 m2 có thể chứa trên 2.000 xe gắn máy, 1.250 xe du lịch và gần 30 xe buýt, xe tải. - Bãi đậu xe ngầm tại sân vận động Hoa Lư: Do Công ty Đông Dương làm chủ đầu tư. - Bãi đậu ở sân bóng đá Tao Đàn: Công ty TNHH TTC làm chủ đầu tư, chứa khoảng 3.000 xe gắn máy. - UBND TP vừa đề nghị rút dự án xây dựng bãi đậu xe ngầm dọc đường Nguyễn Huệ và dự án bãi đậu xe ngầm tại 116 Nguyễn Du.