Bài học đau đớn về quản lý

Thêm một vụ chìm đò ở Quảng Bình, ba người chết Phú Yên, Khánh Hòa: Chưa vớt được xác năm người chết đuối. Cũng ngày 29-1, ông Lê Huấn, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), cho biết lực lượng tìm kiếm cứu hộ của huyện vừa vớt được xác ba nạn nhân trong vụ chìm đò đêm mùng 1 Tết Kỷ Sửu. Nạn nhân là ba cha con anh Nguyễn Văn Đắc (34 tuổi), Nguyễn Văn Linh (bảy tuổi) và Nguyễn Văn Quân (bốn tuổi). Vụ tai nạn xảy ra trên sông Kiến Giang thuộc địa bàn xã Hiền Vinh. Anh Đắc chở hai con nhỏ đi thăm gia đình người thân đêm mùng 1 Tết và bị đắm đò nhưng hai ngày sau gia đình mới phát hiện vì tưởng anh Đắc và hai cháu ở lại gia đình người thân chưa về. UBND huyện Quảng Ninh và UBND xã Hiền Vinh đã hỗ trợ gia đình anh 12 triệu đồng tiền mai táng. Tại Phú Yên, sau ba ngày nỗ lực tìm kiếm, đến trưa qua (29-1), lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy xác hai ngư dân trong tai nạn lật đò chiều 30 âm lịch. Nạn nhân là ông Lê Văn Lành, 54 tuổi, ngụ xã An Chấn, huyện Tuy An cùng hai con trai Lê Đức Long (23 tuổi), Lê Đức Lợi (18 tuổi) đi đò máy ra Hòn Dứa cách bờ chừng ba hải lý để đánh lưới. Đang lúc giăng lưới, sóng lớn đánh lật đò khiến ông Lành và Long mất tích, em Lợi bơi vào Hòn Dứa thoát nạn. Trong một diễn biến khác, ba nạn nhân chết đuối ở bãi tắm biển Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa vào chiều mùng 2 Tết cũng chưa tìm thấy xác. Công an xã Đại Lãnh cho hay bảy em học sinh ra biển tắm và bị hụt chân do rơi vào vực sâu, nước xoáy. Ngư dân địa phương đã kịp cứu thoát bốn em, ba trường hợp còn lại gồm Nguyễn Thị Thúy Anh, Nguyễn Văn Cơ, Nguyễn Thị Hoa Phượng (15 tuổi) mất tích. BẢO LONG – HỮU KHÁ