Bài học không của riêng ai

Ở phiên tòa thứ nhất, ông C. (72 tuổi) là bị cáo. Sáng ngày 21-6-2006, ông C. chăn bò gần vườn rau nhà ông N. (79 tuổi). Sợ bò của ông C. phá hoa màu, ông N. nhặt gạch ném. Vì thế, hai người đã cãi nhau. Trong lúc “đấu miệng”, sẵn đang cầm cây tre dài hơn thước, ông C. đánh ông N. một cái trúng đầu, gây thương tật 10%. Tại phiên xử mới đây, TAND huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã phạt ông C. sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích và buộc bồi thường cho ông N. 1,2 triệu đồng.

Ở phiên tòa thứ hai, ông N. lại là bị cáo. Số là hai ngày sau khi bị ông C. đánh, thấy ông C. đi chăn bò, ông N. đến hỏi tại sao hôm trước lại đánh ông. Hai người cãi vã. Rồi ông N. đã dùng cây tre thủ sẵn đánh ông C. gãy hai xương sườn, chấn thương sọ não, thương tật 19%. Vì thế, TAND huyện Đông Hòa cũng vừa tuyên phạt ông N. 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và buộc bồi thường cho ông C. 2,9 triệu đồng.

Tại cả hai phiên tòa, hội đồng xét xử đã hợp tình hợp lý khi xét hai ông cụ phạm tội lần đầu, đều đã cao tuổi, sức khỏe yếu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt để cho hưởng án treo. Điều đáng nói ở đây là lẽ ra hai ông cụ phải là những tấm gương mẫu mực để con cháu noi theo, đằng này vì chuyện không đâu họ lại hành xử với nhau bằng... gậy, để rồi ở cái tuổi gần đất xa trời lại vướng vào vòng tố tụng. Một bài học xem ra không chỉ của riêng ai!