Bãi xe Tây Nam (Q.12, TP.HCM): Bảo vệ đánh trọng thương tài xế

Hành xử như côn đồ

Xí nghiệp Dịch vụ vận tải kho bãi Tây Nam (Cơ sở 2) nằm trên quốc lộ 1A, (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) với chức năng cho xe tải đường dài thuê đậu. Khoảng 21 giờ ngày 4-9, chiếc xe tải 79D-5440 do anh Nguyễn Quốc Phong cầm lái tìm cách lọt vào cổng kho Tây Nam tìm chỗ đậu xe bởi bãi xe đang chật kín. Tuy nhiên, bảo vệ không cho xe chạy vào trong với lý do hết chỗ. Thấy vậy, anh Nguyễn Huy Cường (31 tuổi, trú tại Cam Ranh, Khánh Hòa) đồng nghiệp của anh Phong, chạy đến can thiệp. Lời qua tiếng lại, nhóm bảo vệ kho bãi xông ra đánh hội đồng anh Cường và anh Phong...

Những người chứng kiến vụ bảo vệ hành hung tài xế đều tỏ vẻ bất bình. Họ kể lại: “Một bảo vệ cầm ma trắc đánh anh Cường rồi những bảo vệ khác hùa theo đánh tiếp. Khi anh Cường ngã xuống bị nhóm bảo vệ dùng giày đạp vào người. Bị đánh đau, chảy máu, anh Cường van xin nhưng họ vẫn tiếp tục đánh cho tới khi anh Cường ngất xỉu. Một số tài xế khác nhảy vào can cũng bị bảo vệ đánh. Thấy căng thẳng, tài xế Luật móc điện thoại gọi công an thì bị một bảo vệ dùng gậy đập vào lưng gây ra vết bầm dài...”.

Một tài xế khác cho biết thêm khi anh Cường bị ngất, một bảo vệ gí điếu thuốc đang cháy vào mặt anh: “Mày nằm vạ hả? Đứa nào gọi điện thoại báo công an tao cũng đánh luôn!”.

Vụ xô xát kéo dài hơn một tiếng đồng hồ anh Cường mới được chuyển đến Bệnh viện Hóc Môn cấp cứu vì nhiều tài xế yêu cầu giữ nguyên hiện trường chờ công an đến lập biên bản.

Ngay khi anh Cường nhập viện, các bác sĩ tiến hành sơ cứu và chụp phim chẩn đoán. Theo đó, anh Cường bị đa chấn thương, cánh tay trái có vết đâm, bàn tay phải bị sưng tấy do vật cứng đập vào. Ngoài ra, anh Cường bị tét cằm chảy máu, toàn thân bị bầm, có nhiều vết xước. “Bây giờ tôi thấy toàn thân ê ẩm, đau nhức. Tôi đã làm đơn tố cáo gửi công an để xử lý những bảo vệ có hành vi như côn đồ” - anh Cường bức xúc.

Trường hợp anh Phong (tài xế xe 79D-5440) bị đánh dập lá lách phải vào Bệnh viện 175 mổ. Hiện anh đang nằm tại khoa hồi sức nên chúng tôi chưa thể tiếp cận.

Đánh người vì “phòng vệ chính đáng”?

Sáng 5-9, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Lâm - tổ trưởng ca trực đêm xảy ra vụ việc cho biết: “Ngày 4-9 xe đông nên từ 19 giờ, bảo vệ đã đóng cổng, không cho xe vào thêm trong kho bãi. Khi bảo vệ mở cổng cho xe chở hàng bên trong kho chạy ra, xe anh Phong tranh thủ chạy vào nên bảo vệ chặn lại. Lúc này, anh Cường chạy đến nói: “Xe này là bạn mình” và cự cãi với bảo vệ. Bảo vệ Nguyễn Văn Hoàng dùng tay tát vào mặt anh Cường. Ngay lập tức, những tài xế đang ngồi nhậu chung với anh Cường ào ra tấn công bảo vệ”.

Do ca trực chỉ có hai người nên bảo vệ đã gọi thêm đồng nghiệp đến ứng cứu. Sau đó, nhóm tài xế bỏ chạy còn anh Cường và anh Phong bị thương là do ở lại chống trả. Công an phường Trung Mỹ Tây đã mời các bên liên quan về phường làm việc. Ông Lâm cho rằng không có chuyện anh Cường bị gí thuốc lá vào mặt và không biết anh Phong bị dập lá lách. Theo ông Lâm thì “bảo vệ đánh tài xế vì phòng vệ chính đáng”.

Tuy nhiên, ông Bùi Văn Sơn - Phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ vận tải kho bãi Tây Nam đã có ý kiến ngược lại “Bảo vệ đánh người là không đúng. Sáng nay, khi nghe báo cáo, tôi đã chỉ đạo người của xí nghiệp vào bệnh viện thăm hỏi sức khỏe anh Cường, anh Phong. Tùy theo mức độ nặng nhẹ chúng tôi sẽ xem xét bồi thường thiệt hại cho họ. Trước mắt các bảo vệ tham gia đánh người phải viết tường trình, làm rõ vụ việc. Bên cạnh đó chờ kết luận từ cơ quan công an”.

Chúng tôi đã liên hệ với Công an phường Trung Mỹ Tây để làm rõ hơn nhưng ban chỉ huy công an phường trả lời “Bận đi công tác”.