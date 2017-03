Bắn 8 phát súng chỉ thiên khống chế nhóm mang cả… bao tải kiếm hỗn chiến

(PLO)- Ngày 16-12, Cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Duy Long (27 tuổi), Nguyễn Xuân Hoàng (24 tuổi), Lương Trung Hiếu (24 tuổi), Nguyễn Bá Ngọc (22 tuổi) về tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ.