Bán bằng lái ôtô giả giá 3 triệu đồng

Theo Lê Hoàng (VNE)



Ngày 7/9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (Công an thành phố Thanh Hoá) bắt Lê Sĩ Sơn (32 tuổi) và Phạm Ngọc Lim (46 tuổi) - nghi can trong đường dây chuyên làm giả giấy phép lái xe và bằng đào tạo nghề.Khám nhà Sơn và Lim, cảnh sát thu lượng lớn bằng giả cùng nhiều con dấu mạo danh các trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe tại tỉnh Thanh Hóa.Tại cơ quan công an, hai nghi can khai đã thu gom hồ sơ của người có nhu cầu cấp bằng lái ôtô, xe máy nhưng không muốn học và thi. Sau đó chúng làm bằng giả và "cấp" cho khách hàng với giá từ 700.000 đến 3.000.000 đồng. 9 tháng qua, đường dây này đã bán hàng trăm bằng giả.