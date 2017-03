Bán bé gái 15 tuổi sang Trung Quốc rồi trốn truy nã

Theo hồ sơ, khi đang học lớp 9, Loan bỏ học mưu sinh rồi phiêu bạt sang Trung Quốc (TQ) để mong đổi đời. Tại đây, Loan gặp và kết bạn với Hiền (cùng quê, đang sống ở TQ). Sau nhiều năm sống vất vả, tủi nhục ở TQ, Loan trở về quê lấy chồng, sinh con.

Khi có con nhỏ, thay vì chăm lo làm ăn thì Loan lại liên lạc với Hiền qua Zalo để bàn chuyện "buôn bán người".



Vi Thị Loan (ngoài cùng bên trái).

Sau nhiều lần thiết lập đường dây buôn bán trẻ em, sáng 15-6-2015, Loan chồng tiền mua cháu KhTP (15 tuổi) từ Xe Văn Thông (anh em con cô, con dì với cháu P.), Kha Văn Nguyền, Vi Thị Nhung (cùng trú Nghệ An) rồi đưa cháu ra Móng Cái (Quảng Ninh). Sau đó Loan đưa cháu P. sang TQ, giao cháu P. cho Hiền để Hiền bán cháu P. cho một người đàn ông TQ (mua về làm vợ) với giá 4,5 vạn nhân dân tệ (khoảng 135 triệu đồng).



Đến ngày 3-7-2015, cháu P. được Công an TQ giải cứu, trao trả về Việt Nam. Khi về đến quê nhà, cháu P. viết đơn tố cáo đường dây buôn bán trẻ em của Loan.

Trong vụ án này, Loan còn khai nhận thêm là đã đưa hai phụ nữ tên Thanh và Trang (ở Nghệ An) sang TQ bàn giao cho Hiền bán. Cơ quan điều tra đã xác minh nhưng không xác định được do không biết được địa chỉ cụ thể của chị Thanh và chị Trang.

Sáng 21-4, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Loan 10 năm tù, Thông và Nhung mỗi bị cáo sáu năm tù và Nguyền bốn năm tù về tội mua bán trẻ em. Đồng thời tòa buộc Loan, Thông, Nhung, Nguyền phải bồi thường cho nạn nhân hơn 60 triệu đồng.

Khi Loan đang được tại ngoại, chờ thi hành án thì Loan lại trốn khỏi địa phương. Ngày 28-7, Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Loan về tội danh mua bán trẻ em. Loan bị Công an phường Lê Mao (TP Vinh) phối hợp với Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Nghệ An bắt khi đang trốn ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Bước đầu, Loan khai nhận thời gian qua đã trốn nhiều nơi rồi dạt sang huyện Kỳ Anh để "ai mua dâm thì bán".