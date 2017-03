Bắn bốn phát súng bắt hai tên cướp giật

Vào khoảng 19 giờ 45 ngày 12-8, hai trinh sát hình sự Công an quận 1 đi tuần đến đoạn Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Du (phường Bến Thành, quận 1) thì phát hiện Phụng chở đối tượng ngồi sau trên xe Attila giật dây chuyền của phụ nữ đi trên đường. Hai trinh sát đuổi theo, vòng vèo qua nhiều tuyến đường, bắn bốn phát súng chỉ thiên nhưng hai đối tượng vẫn không dừng lại. Đến trước nhà số 131 Lý Tự Trọng, Phụng lạc tay lái ngã xuống lề đường liền bị bắt; đối tượng ngồi sau bị chấn thương đầu đang được cấp cứu tại bệnh viện nên công an chưa lấy được lời khai. Tang vật thu được là sợi dây chuyền kim loại màu trắng dài khoảng 40 cm.

Bước đầu, Phụng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Phụng khai nhận quen đồng bọn trong một dịp cướp giật, đối tượng này tên là Khìn. Cơ quan công an thông báo ai là nạn nhân của vụ cướp giật trên, liên hệ với Công an quận 1 để giúp cơ quan công an xử lý tội phạm.

ÁI NHÂN