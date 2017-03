Bắn bùi nhùi bắt xe lạng lách

Rất sáng tạo Ông Henry Hollinger, cảnh sát về hưu người Canada từng có 25 năm kinh nghiệm làm trong ngành an ninh tại các nước Đông Nam Á - trong đó có Việt Nam, nói ông đã “phá lên cười” khi lần đầu đọc bản tin về việc Công an Thanh Hóa dùng bùi nhùi vây bắt bọn đua xe trái phép. “Nhưng sau khi trao đổi lại với các đồng nghiệp tại Mỹ và Canada, chúng tôi nhất trí rằng đây là một biện pháp chống đua xe rất hữu hiệu”, ông Hollinger nói với Thanh Niên. “Xe máy dùng để đua trái phép ở Mỹ và Canada lớn hơn nhiều so với ở Việt Nam nên khó mà so sánh về tính khả thi của biện pháp này nếu chúng được áp dụng ở hai nước trên. Thế nhưng, nếu đặt vào hoàn cảnh ở Việt Nam, tôi cho rằng Công an Thanh Hóa đã rất sáng tạo. Trong bối cảnh ngày nay, cần nhớ là lực lượng công an phải luôn luôn biết sáng tạo với những ý tưởng và chiến thuật mới để trấn áp vi phạm giao thông cũng như tội phạm. Không thể cứ cứng nhắc với những quy tắc đã được thiết lập sẵn”. An Điền