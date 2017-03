Bán cà phê kèm ma túy “đá”

Ngày 22/9/2013, Công an Thị xã Sầm Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng: Đỗ Minh Hiếu, sinh năm 1993 ở xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy và Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1984 ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy…

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng này khai nhận: Lợi dụng danh nghĩa làm nhân viên của 2 quán cà phê trên địa bàn thị xã, bọn chúng đã câu kết mua ma túy “đá” từ Hà Nội về Sầm Sơn và bán cho các con nghiện. Công an Thị xã Sầm Sơn bắt quả tang tên Hiếu đang bán lẻ 2 gói ma túy “đá” cho 2 đối tượng nghiện với giá 1 triệu đồng.

2 đối tượng Đỗ Minh Hiếu và Nguyễn Thị Hoa cùng các tang vật thu được. Hiện nay, Công an Thị xã Sầm Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án

Theo Thái Thanh (CAND)