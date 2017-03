Bắn chết "chủ nợ" rồi tự vẫn

Sự việc rúng động trên xảy ra vào lúc 11h, ngày 6/1 tại hiệu cầm đồ Sơn Dương ở thôn Thành Mai, xã Quảng Thành, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), khi Hoàng Ngọc Hiện (biệt danh là Hiện chó) có đến nhà Nguyễn Văn Sơn (tức Sơn dong) để đòi nợ.

Tiền chưa biết có thoả thuận trả nhau hay không, nhưng Hiện bị Sơn rút một khẩu súng Ria (súng tự chế) ra bắn nhiều phát vào người. Sau đó Sơn đã tự vẫn.

Cửa hàng cầm đồ Sơn Dương, nơi Sơn bắn chết Hiện rồi tự vẫn

Sau những tiếng súng oan nghiệt trên, Hiện chết ngay tại chỗ còn Sơn được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường đưa đến bệnh viện.



Theo thông tin chúng tôi được biết, Sơn có nợ Hiện một số tiền lớn, đã nhiều lần Hiện có hỏi nhưng anh Sơn khất lần khất lượt không trả. Sáng nay khi nghe tin Sơn bán đất, Hiện đã sang nhà đòi tiền thì bất ngờ bị anh Sơn rút súng bắn chết.

Một người dân hốt hoảng kể lại: "Khi nghe 3 phát súng vang lên, chúng tôi chạy sang thì thấy một người nằm giữa nhà, còn Sơn đang đứng cạnh xác chết trên tay cầm lăm lăm khẩu súng, thấy chúng tôi Sơn còn giơ tay chào vĩnh biệt rồi cầm súng tự sát".



Được biết, Hiện chó là một chủ nợ có tiếng quê ở thôn Thành Yên, xã Quảng Thành, ngoài cho vay nặng lãi, Hiện còn mở một số hiệu cầm đồ cho sinh viên các trường chuyên nghiệp quanh địa bàn cầm cố với giá cắt cổ. Còn Sơn dong lại là một tay cờ bạc nợ nần chồng chất, mới đây Sơn cũng mở một hiệu cầm cố, nhưng chưa được bao lâu thì xảy ra vụ việc trên.



Sau khi sự việc trên xảy ra, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc trên. Theo thông tin ban đầu ngoài khẩu súng Ria Sơn dùng để bắn chết "chủ nợ", thì Cơ quan Công an còn tìm thấy một khẩu súng ngắn trong nhà đối tượng trên.



Vụ việc trên vẫn đang được Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ.

(Theo Vnmedia)