Bắn chết người vì ghen

Nạn nhân bị bắn chết vào ban đêm, khi trời mưa to gió lớn, nơi giữa vùng đồi núi và không để lại dấu vết gì đáng kể.

Bằng tinh thần tấn công tội phạm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Nam Đàn, Công an huyện Thanh Chương và một số đơn vị nghiệp vụ khác nên trong khoảng một thời gian ngắn, hung thủ giết người đã bị bắt.

Truy bắt nhanh thủ phạm

Sáng sớm 15/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo của Công an huyện Nam Đàn: Tại dốc Ba Cấp thuộc xã Nam Hưng, cách đường đi Nam Đàn - Đô Lương khoảng 20m phía rừng thông có một nam giới bị chết. Ngoài đường lớn có một xe ôtô mang BKS 37H-3185 đang dừng bánh dưới trời mưa to gió lớn.

Nạn nhân là anh Nguyễn Trọng Thắng, 47 tuổi, trú tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn vừa là lái xe và chủ xe chiếc ôtô tải trên. Nạn nhân bị bắn chết bằng một viên đạn từ ngực xuyên ra phía sau lưng và tại hiện trường, lực lượng Công an thu được một vỏ đạn CKC.

Qua các thông tin thu thập được, Ban chuyên án bước đầu nhận định: Đây là vụ án giết người do trả thù, mâu thuẫn trong làm ăn hoặc vì tình ái.

Dưới sự chỉ đạo của Ban chuyên án, các mũi trinh sát Đội trọng án thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Nam Đàn và Công an huyện Thanh Chương vào cuộc rất khẩn trương với nhiệm vụ tìm ra toàn bộ các mối quan hệ làm ăn, quan hệ xã hội của nạn nhân Nguyễn Trọng Thắng.

Trước khi xảy ra vụ án, nạn nhân đang tập trung vào việc vận chuyển cây gỗ keo từ các xã trung du huyện Thanh Chương về nhập tại Nhà máy Sản xuất nguyên liệu giấy đóng tại khu vực gần cảng Cửa Lò.

Vượt qua bão lũ của cơn bão số 5, lần theo hơn 20 địa chỉ ở Nghệ An và Hà Tĩnh, Trung tá, Đội trưởng Phạm Xuân Khánh đã cùng với các cộng sự lần tìm ra những tài liệu quý giá nhằm chuẩn bị cho công tác phá án.

Bằng các biện pháp phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, mũi trinh sát từ Công an huyện Nam Đàn đã cung cấp cho Ban chuyên án nguồn tin. Sau khi nghe tiếng súng nổ, một người dân phát hiện thấy 2 người đi xe máy chạy ra đường lớn từ phía dốc Ba Cấp mặc áo mưa màu tối, trong đó có một người đầu cắt cua và cao khoảng trên 1,60m...

Mũi trinh sát từ Công an huyện Thanh Chương báo về: Có một đối tượng làm ăn với Nguyễn Trọng Thắng và hiện không có mặt tại địa phương.

Ngay lập tức, Ban chuyên án quyết định tăng cường lực lượng tìm ra danh tính và nơi ở hiện nay của đối tượng này. Đó là Trần Văn Ngọc, 40 tuổi, trú tại xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, và hiện đang có mặt tại một tỉnh phía Nam.

Trần Văn Ngọc đã có thời chuyên làm ăn ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương và có mối quan hệ sâu sắc với một người đàn bà. Nhưng sau đó không biết vì lý do gì Ngọc đã phải rời bỏ người phụ nữ này và người đến thay thế là Nguyễn Trọng Thắng.

Ban chuyên án đã quyết định cử một mũi trinh sát tiếp cận và theo dõi mọi di biến động của Trần Văn Ngọc. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã "dụ" được Trần Văn Ngọc trở lại quê ở xã Thanh Ngọc. Trở về quê, Ngọc có những biểu hiện rất khác thường. Và những thông tin đó đã không qua khỏi mắt lực lượng trinh sát.

Cũng qua công tác trinh sát, Ban chuyên án đã xác định thêm một đối tượng nữa có đầu tóc cắt cua. Đó là Trần Văn Ước, 47 tuổi, cùng quê và là con ông chú của Ngọc. Ước cũng thể hiện sự hoang mang dao động khủng khiếp như vừa gây ra một chuyện động trời.

Sau khi có thêm các thông tin của nạn nhân Nguyễn Trọng Thắng, tổng hợp toàn bộ thông tin thu thập được, ngày 26/10, cả 2 đối tượng Trần Văn Ngọc và Trần Văn Ước đã bị cơ quan điều tra bắt khẩn cấp về tội giết người.

Chỉ vì mâu thuẫn tình ái

Trong thời gian làm ăn trên địa bàn xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Trần Văn Ngọc đã không giữ được mình và thầm yêu, trộm nhớ một người đàn bà tương đối có nhan sắc. Mối tình "già nhân ngãi, non vợ chồng" ấy ngày càng mặn nồng và chưa đến hồi kết.

Nhưng gần đây, Trần Văn Ngọc chuyên phải đi làm ăn ở địa bàn khác nên thời gian trở lại Thanh Hà để gặp người tình cũng thưa hơn. Không biết nghe thông tin từ đâu, Trần Văn Ngọc đã nghi ngờ Nguyễn Ngọc Thắng có quan hệ với người tình của Ngọc.

Do cơn ghen hành hạ, Ngọc đã đến gặp Ước, con ông chú, bàn kế hoạch trả thù Thắng. Là người nhẹ dạ cả tin, sau khi Ngọc hứa hẹn một số điều, kế hoạch trả thù đã được Ước chấp nhận làm theo.

Ngày 13/10, Ngọc và Ước đi tìm Nguyễn Trọng Thắng. Khi biết chắc Thắng đang có mặt tại huyện Nam Đàn. Ngọc đã mua một sim điện thoại mới bấm máy nhờ Ước gọi cho Nguyễn Trọng Thắng với nội dung thuê chở gỗ keo đi nhập.

Là người đang theo đuổi khoản tiền thưởng 6,8 triệu đồng của Nhà máy Nguyên liệu giấy ở Cửa Lò, nếu như có thêm 26 tấn gỗ keo nữa, nên dù trời mưa to, Nguyễn Trọng Thắng cũng nhận lời chở thuê và đánh xe đến nơi hẹn của "chủ hàng", ở Thanh Chương.

Biết Thắng đã mắc mưu, Trần Văn Ngọc mượn xe máy của người anh mang BKS 37P1-5499 rồi giao cho Ước điều khiển, cả 2 mặc áo mưa, riêng Ngọc giấu khẩu súng CKC đã lên đạn sẵn trong áo mưa. Sau khi ăn tối xong, Ngọc bấm máy để Ước nói với Thắng là gặp nhau tại dốc Ba Cấp, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn.

Khoảng 19h ngày 14/10, Nguyễn Trọng Thắng lái xe đến, để xe ngoài quốc lộ rồi chạy lên phía dốc Ba Cấp thì bất ngờ Ngọc nổ súng làm Thắng chết tại chỗ.

Thực hiện xong hành vi tội ác, Ước chở Ngọc chạy về huyện Thanh Chương giữa trời mưa to. Trả xe máy cho anh xong, Ngọc đem khẩu súng vừa bắn chết người đến chôn xuống một đầm lầy thuộc xóm Yên Hạ, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương.

Sau đó đề phòng sự phát hiện của cơ quan điều tra, Ước đã bảo Ngọc trốn khỏi địa phương với lý do là đi làm ăn. Ước cũng nhờ một người bà con xuống khu vực hồ cá Cửa Nam (TP Vinh) bắt xe trốn vào tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 27/10, theo lời khai của Ngọc, cơ quan điều tra đã thu được khẩu súng dùng để bắn chết lái xe Nguyễn Trọng Thắng và một số tài liệu khác liên quan đến vụ trọng án này.