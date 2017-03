Bán con đẻ sang Campuchia làm gái mại dâm

Thường những người chứng kiến các phiên tòa xét xử dù có vô tình đến mấy cũng không khỏi chạnh lòng khi thấy bị cáo rơi nước mắt ăn năn hối cải sau khi nghe tòa tuyên án về một hành vi phạm tội nào đó.

Tuy nhiên, buổi xét xử lưu động của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tại huyện An Phú vào ngày 30/10 vừa qua với 2 bị cáo Lê Thị Hữu (61 tuổi) và Nguyễn Thị Khen (41 tuổi), cùng ngụ ấp 2, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, can tội "Mua bán phụ nữ, trẻ em" thì mọi người đều không giấu được sự căm phẫn, vì trong số những phụ nữ và trẻ em bị bán ấy có con ruột của 2 bị cáo…

Với bản chất lười lao động, nhưng lại muốn có nhiều tiền ăn xài, Lê Thị Hữu đã lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của các cô gái nhẹ dạ, cả tin để lừa gạt, dụ dỗ bán sang Campuchia cho chủ chứa Lê Thị Huệ làm gái mại dâm.

Từ năm 2001 đến tháng 1/2007, Lê Thị Hữu đã lừa tổng cộng 4 cô gái bán sang Campuchia để làm gái mại dâm.

Trong những phi vụ làm ăn đó, phi vụ đầu tiên mà Lê Thị Hữu thực hiện là đích thân dẫn con gái ruột của mình là H.T.N. (22 tuổi) đến nhờ Huỳnh Thị Lục dẫn sang Campuchia để làm gái mại dâm tại quán của Lê Thị Huệ.

Vụ này, Hữu được Huệ trả 100 USD và 300.000 đồng tiền chi phí. Có lẽ thấy việc này kiếm tiền quá dễ, nên sau khi bán con, Hữu đã chính thức chuyển qua môi giới. Hằng ngày, công việc của Hữu là la cà quanh xóm để tìm hiểu gia cảnh của các cô gái trẻ và múa mép nói là giúp đỡ, giới thiệu sang Campuchia để bán cà phê…

Tháng 7/2003, trong một lần qua nhà sui gia chơi, em L.T.M.B. (23 tuổi) là con gái nhà sui đã lọt vào "tầm ngắm" của Hữu. Thị liền "giúp đỡ" nhà sui gia nghèo khó bằng cách giới thiệu L.T.M.B. sang Campuchia để bán cà phê. Tin lời chị sui, bà H.T.N. (sui gia) đã đồng ý cùng Hữu đưa con qua Campuchia và sau đó L.T.M.B. trở thành gái mại dâm nơi xứ người.

Cũng với chiêu thức trên, Lê Thị Hữu đã thực hiện dễ dàng phi vụ bán H.T.B.M. và N.T.B.T. sang Campuchia làm gái mại dâm.

Có lẽ trong cuộc đời tội lỗi của Lê Thị Hữu thì phi vụ này là dễ dàng nhất vì đã tìm được người đồng cảm là Nguyễn Thị Khen. Khi biết Lê Thị Hữu có ý định đưa con gái của Khen là N.T.B.T. sang Campuchia làm gái mại dâm, Nguyễn Thị Khen không những đồng ý mà còn mặc cả thêm với Lê Thị Hữu là nếu N.T.B.T. còn con gái thì Lê Thị Hữu phải đưa thêm tiền bán trinh... Những người chứng kiến phiên tòa xét xử nghe đến chi tiết này đều bàng hoàng, căm phẫn.

Không hiểu lương tâm người mẹ của Lê Thị Hữu và Nguyễn Thị Khen ở đâu mà đành đoạn bán chính con ruột của mình đi làm gái mại dâm chỉ vì vài trăm đôla. Có lẽ quá bức xúc về những tội lỗi của 2 người mẹ nhẫn tâm này nên đông đảo người dân chứng kiến phiên tòa cho rằng, bản án mà TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Lê Thị Hữu 15 năm tù giam và Nguyễn Thị Khen 6 năm tù giam là còn hơi nhẹ…