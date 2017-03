Bán con với giá 10 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài

Báo Đồng Nai cho biết, sáng 21/10, tiểu thương chợ Tân Mai 2 (ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) và nhiều người dân đi chợ đã thực sự phẫn nộ khi chứng kiến cảnh một người đàn ông ôm đứa bé còn đỏ hỏn (mới một tháng tuổi) trên tay đi lòng vòng chợ vừa xin ăn, vừa rao bán đứa trẻ.



Với bộ dạng một ông già khổ sở, người đàn ông nọ lân la đến gặp mọi người xin tiền, nhưng khi gặp những người hỏi thăm về đứa bé tội nghiệp và cho tiền thì ông này đề nghị bán đứa bé. Một số người thử hỏi giá cả thì ông ta đòi bán đứa bé với giá 10 triệu đồng. Ông ta cũng cho biết mình không phải cha ruột đứa trẻ, nếu mọi người muốn mua bé thì ông ta sẽ đưa đi gặp cha mẹ của bé để lấy giấy chứng sinh và giao nhận tiền.



Vợ chồng Khìn và đứa con một tháng tuổi tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Đồng Nai



Chứng kiến cảnh ông già bế đứa trẻ còn đỏ vừa xin ăn vừa công khai rao bán người ngay giữa chợ, đã có không ít người dân phẫn nộ nên đã gọi điện báo tin cho Công an xã Phước Tân đến bắt giữ. Từ tin báo của người dân, Công an xã Phước Tân đã kịp thời có mặt và bắt quả tang đối tượng đang rao bán đứa trẻ bế trên tay. Từ lời khai của người đàn ông này (khai tên Nguyễn Văn Đông, hiện đang sống lang thang), Công an xã Phước Tân tiếp tục bắt giữ hai vợ chồng Vòng A Khìn - Nguyễn Thị Thúy Vân (cha mẹ ruột đứa bé), khi cả hai đang đứng trước cổng chợ chờ ông Đông bán con.



Tại cơ quan công an, vợ chồng Khìn và ông Đông cho rằng, cả bọn chỉ định đưa đứa trẻ ra để làm cái cớ xin tiền những người đi chợ. Nhưng trước sự đấu tranh quyết liệt của công an, cả ba đã thừa nhận kế hoạch đem bán đứa trẻ mới một tháng tuổi này để lấy 10 triệu đồng chia nhau tiêu xài.



Nghẹn ngào trong những lời sám hối, người cha tội lỗi Vòng A Khìn khai nhận, sau khi sinh đứa con được một tháng (đứa con thứ tư của vợ chồng Khìn), do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không có việc làm ổn định, Khìn đã bàn với vợ bán đứa con để lấy tiền tiêu xài.



Lúc đầu Vân không đồng ý nhưng Khìn vẫn quyết định bán con bằng được để thuyết phục vợ chấp nhận. Sau khi đã bàn tính, Khìn và vợ đi đến quyết định đưa con ra chợ để xin ăn, nếu ai có ý hỏi mua thì bán con với giá 10 triệu đồng.



Đối tượng Nguyễn Văn Đông tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Đồng Nai



Để thực hiện kế hoạch này, Khìn đã bàn với Nguyễn Văn Đông (kẻ sống lang thang mà vợ chồng Khìn quen biết từ trước) đóng giả người xin ăn nhằm mục đích ẵm con của Khìn đi bán. Ẵm đứa con còn đỏ hỏn trên tay, Nguyễn Thị Thúy Vân chỉ biết sụt sùi khóc trước tội lỗi của một người mẹ nhẫn tâm định bán đi đứa con mà mình vừa rứt ruột sinh ra. Vân giải thích trong sự hối hận muộn màng, chỉ vì hoàn cảnh quá khó khăn mà vợ chồng mình đã nảy sinh ý định bán con nhẫn tâm như vậy.



Trước đó vào 1/2009, bảo vệ bến xe Miền Tây (TP.HCM) cũng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một vụ mua bán trẻ em ngay tại bến xe.



Được biết, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không đủ khả năng nuôi con nên chị Hà Thị Hiền (38 tuổi) ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã tìm cách cho cháu làm con nuôi. Nếu ai nhận cháu làm con nuôi thì cũng phải trả cho Hiền số tiền 10 triệu đồng. Khi đang trao cháu bé khoảng 6 tháng tuổi cho một hành khách thì Hiền bị bắt quả tang.





Theo Bắc Lưu (Bee)