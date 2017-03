Bạn cùng phòng bác lời khai của hung thủ

Ngày 13-3, theo diễn biến điều tra, nghi can Nguyễn Kim An vẫn chỉ khai nhận một mình mình ra tay sát hại nạn nhân Lư Vĩnh Đạt.

An khai tối 26-2, sau khi đến cầu Phú Mỹ ném bao tải chứa nạn nhân xuống sông, An quay về nhà trọ thu dọn đồ đạc, lấy điện thoại iPhone của nạn nhân phi tang, chỉ giữ lại SIM. Sáng 27-2, An dùng SIM của nạn nhân nhắn tin cho gia đình tống tiền. Sau khi gia đình báo tin mất tích, An qua nhà Đạt tỏ thái độ chia sẻ nhưng thực chất dò la và biết gia đình đã trình báo công an. Do đó từ trưa 27-2, An đã từ bỏ ý định tống tiền nhưng vẫn gửi hàng chục tin với nội dung đe dọa. An cho biết đây chỉ là kế đánh lạc hướng để cơ quan điều tra tưởng nhầm là vẫn có đối tượng khác bắt giữ con tin, đòi tiền chuộc.

Về sáu viên thuốc an thần mà An cho nạn nhân uống để gây mê, An khai nhận vì học hành căng thẳng, mất ngủ nên phải chuẩn bị sẵn thuốc. An khai là sống cùng phòng trọ với một người bạn, khoảng 22 giờ hằng ngày thì người bạn này sẽ đi học về nên An phải đưa nạn nhân ra khỏi nhà trọ trước 22 giờ. Và lúc An bỏ nạn nhân vào bao vác xuống không bị ai phát hiện.

Chiều 13-3, PV đã gặp ĐLHT (20 tuổi) là người ở chung phòng trọ với An. T. bác bỏ lời khai của An, cho biết đêm nào An cũng ngủ trước T., nằm xuống là ngủ chứ không trằn trọc để phải chuẩn bị thuốc ngủ.





Hung thủ Nguyễn Kim An và sợi dây chuyền của nạn nhân Đạt.

Kể về tối 26-2 là ngày mà An gây án, T. cho biết khoảng 19 giờ tối, khi đang đi học thì nhận được điện thoại của An nói: “Tao đi công chuyện, lỡ mang theo chìa khóa phòng, mày ngủ ở trường được không?”. T. trả lời không được thì An nói: “Vậy chút xíu tao về”. Khoảng 21 giờ đêm, T. về đến nhà trọ thấy khóa cửa thì bất ngờ nhận được điện thoại của An: “Tao để chìa khóa nhà ở chỗ cũ”. Không nghi ngờ gì lời bạn nói dù trước đó An nói mang theo chìa khóa, T. mở cửa vào phòng và không thấy có gì xáo trộn. Cho đến tận sau 0 giờ ngày 27-2, T. mới thấy An về nhà trọ.

T. cho biết căn phòng trọ có một cánh cửa bên ngoài, bên trong có cầu thang xoắn đi lên lầu, bên trong cầu thang xoắn là cánh cửa đi vào nhà chủ. Lúc T. về nhà trọ, nhà chủ vẫn có một số người đang nhậu ngay bên trong. “Nếu An vác Đạt từ trên lầu xuống thì chắc chắn sẽ bị nhìn thấy”.

Theo T., sau khi Đạt bị mất tích, An vẫn sinh hoạt, đi học bình thường, không có biểu hiện gì lạ.

Bà Thái Thị Thanh Huyền, Giám đốc Trung tâm Công nghệ nội dung số VTC, nơi nghi can An và nạn nhân Đạt theo học, cho biết Đạt là học viên ít nói, rất đam mê lập trình game. Còn An bình thường là một học viên hòa đồng, thường xuyên tham gia các câu lạc bộ, hoạt động tình nguyện của trung tâm.

TUYẾT KHUÊ