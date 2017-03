Bạn cùng trọ sơ hở bị trộm

Đối tượng Bùi Văn Huynh cùng tang vật vụ án

Theo tài liệu của Công an thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội, khoảng 18h ngày 5-10, anh Nguyễn Văn B, SN 1989, sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội hiện đang tạm trú tại số 226, tổ 9, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm đến cơ quan này trình báo, khoảng 17h cùng ngày, sau khi cùng một số người bạn cùng phòng đi ăn cơm về phát hiện kẻ gian đột nhập vào phòng trộm cắp mất một máy tính xách tay nhãn hiệu Acer trị giá gần 20 triệu đồng.

Được biết, trước khi đi ăn cơm, anh B chỉ chốt cửa ra vào chứ không khóa. Khoanh vùng các đối tượng ở cùng dãy trọ, các trinh sát hình sự phát hiện có nam thanh niên tên là Bùi Văn Huynh, SN 1990, HKTT tại xóm 4 thôn Tân Lập, huyện Krông Na, tỉnh Đắk Lắk - học viên trường Đào tạo nghề ASIA hiện đang thuê trọ bên cạnh có dấu hiệu nghi vấn.

Sau khi được mời lên Tổ Cảnh sát hình sự Công an thị trấn Cầu Diễn, qua đấu tranh khai thác, Bùi Văn Huynh thừa nhận đã lấy trộm máy tính xách tay của anh B. Khoảng 17h ngày 5-10, Huynh quan sát sang phòng bên cạnh thấy anh Nguyễn Văn B và các bạn đi ra ngoài ăn cơm nhưng không khóa cửa phòng. Chờ mọi người đi khỏi, Huynh lẻn sang tháo chốt cửa, trộm cắp chiếc máy tính.

Sau đó, đối tượng bỏ chiếc máy tính vào một chiếc ba lô và lấy xe đạp đi đến khu vực gần sân vận động Quốc gia Mỹ Đình bán cho một hiệu cầm đồ với giá 3 triệu đồng. Huynh chưa kịp tiêu số tiền trên thì bị các trinh sát Công an thị trấn Cầu Diễn bắt giữ. Hiện chiếc máy tính nói trên đã được Công an thị trấn Cầu Diễn thu giữ để trả lại cho bị hại. Chiều 11-10, Công an thị trấn Cầu Diễn cho biết đã chuyển đối tượng Bùi Văn Huynh, tang vật vụ án và toàn bộ hồ sơ ban đầu lên công an huyện Từ Liêm để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Vũ Hoàng (ANTĐ)