Bắn đạn chỉ thiên trúng… mông phụ nữ

Ông Bùi Văn Thành, Trưởng Công an xã Trung An (huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ), đang bị xem xét xử lý trách nhiệm cá nhân vì để một cán bộ cấp dưới sử dụng súng sai, bắn trúng mông người dân.

Hai phát súng chỉ thiên mất 11 triệu đồng

Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, khoảng 15 giờ 30 ngày 18-2, tổ công tác của Công an xã Trung An làm nhiệm vụ bắt và triệt phá sòng bài cào tại một hộ dân ở xã. Khi công an xã ập vào, mọi người trong sòng bài nháo nhào. lúc này, ông Nguyễn Văn Hoa (công an viên xã Trung An và là thành viên tổ công tác) nổ hai phát súng chỉ thiên để trấn áp các đối tượng tham gia đánh bài. Rủi ro, một viên đạn lạc trúng vào bà Tr. (ở ấp Thạnh Lộc 2, xã Trung An) làm bà này bị thương. Ngay sau đó bà Tr. được đưa đi cấp cứu và nhập viện để phẫu thuật, điều trị thương tích tại BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà Tr. có đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng, trong đó có Công an huyện Cờ Đỏ yêu cầu làm rõ sự việc và đồng thời xử lý công an viên Nguyễn Văn Hoa vì bắn vào người bà Tr.

Nhận đơn, Đảng ủy, UBND xã Trung An đã tổ chức đoàn công tác làm việc với gia đình bà Tr. để nắm sự việc, ghi nhận các yêu cầu khiếu nại. Theo đó, gia đình bà Tr. yêu cầu hỗ trợ tiền thuốc men, điều trị cho bà Tr. trong thời gian nhập viện và dưỡng bệnh, đồng thời cho công an viên Nguyễn Văn Hoa thôi việc.

Phía Đảng ủy, UBND xã Trung An đồng ý hỗ trợ số tiền 11 triệu đồng và hai vợ chồng bà Tr. cũng có cam kết không yêu cầu hay khiếu nại về vụ việc nữa. Tuy nhiên, điều lạ là bà Tr. bị bắn trúng mông nhưng xã lại ghi nhận là ông Hoa “vô tình bắn trúng phần lưng” bà Tr. (?!).

Lính bắn nghỉ việc, sếp cũng liên quan

Theo tìm hiểu của PV, sở dĩ bà Tr. có mặt tại hiện trường nơi công an triệt phá sòng bài là để đi tìm chồng. Bà Tr. không tham gia đánh bạc. Nhưng chẳng may trong lúc rối ren, bà Tr. bị dính viên đạn chỉ thiên (?!).

Khẩu súng ông Hoa sử dụng là súng bắn đạn cao su, được cấp cho Công an xã Trung An để sử dụng vào công vụ. Ông Hoa không phải là công an viên trực tiếp của xã mà là công an viên của ấp và hôm đó ông Hoa được “trưng dụng” tham gia với tổ công tác của công an xã để triệt phá sòng bài trên.

Trả lời PV, ông Đoàn Thành Nguyên - Chủ tịch UBND xã Trung An xác nhận thông tin này. Ông Nguyên nói thêm: “Sau khi sự việc xảy ra, Đảng ủy, UBND xã đã họp và xem xét hình thức kỷ luật cho thôi việc đối với ông Hoa. Thực ra, trước tết Nguyên đán 2016, ông Hoa đề đạt nguyện vọng xin nghỉ việc nhưng lúc đó cận tết, cần lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự. Vì vậy, chúng tôi động viên ông Hoa cố gắng công tác, qua tết sẽ giải quyết. Tết qua rồi, chúng tôi chưa kịp giải quyết theo nguyện vọng của ông Hoa thì xảy ra sự việc”.

Cũng theo ông Nguyên, đây là sự việc đáng tiếc không ai muốn và ngay sau đó Đảng ủy, UBND đã tích cực, rốt ráo giải quyết. Khi PV đặt câu hỏi về trách nhiệm của ông Bùi Văn Thành, Trưởng Công an xã Trung An, trong sự việc này, ông Nguyên nói: “Đảng ủy, UBND xã đang tiếp tục xem xét đối với ông Thành”.

Pháp Luật TP.HCM tiếp tục theo dõi quá trình xử lý vụ việc trên để thông tin tiếp đến bạn đọc.