Bán đao, mác bị công an bắt giữ

(PL)- cảnh sát 113 Công an tỉnh Nghệ An vừa bàn giao Lâm Văn Sinh (29 tuổi, trú huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho cơ quan Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, đêm 9-8, cảnh sát 113 Công an tỉnh Nghệ An đi tuần tra trên đường Trần Phú (TP Vinh) thì phát hiện Sinh cùng một người đi trên xe máy chở theo một chiếc túi có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng cảnh sát bám theo xe của Sinh. Khi xe rẽ vào quán karaoke Family ở phường Lê Mao, TP Vinh (quán karaoke này từng xảy ra án mạng vào năm 2013), cảnh sát liền cho xe áp sát. Lập tức người cầm lái phóng xe bỏ chạy để lại Sinh cùng chiếc túi. Kiểm tra bên trong chiếc túi, cảnh sát thu giữ nhiều hung khí gồm bảy chiếc đao, mác nhọn sắc dài hơn 1 m…



Lâm Văn Sinh cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: A.AN Bước đầu Sinh khai số hung khí trên Sinh tự chế theo đơn đặt hàng của nhóm thanh niên “cộm cán” ở TP Vinh. Khi Sinh mang “hàng” đến điểm giao thì bị phát hiện, bắt giữ. Được biết Sinh từng có một tiền án về tội cướp tài sản. Đ.LAM