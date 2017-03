Bán đất người khác lấy tiền tỉ bỏ trốn

Ngày 9-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khu phố Hải An, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Nghi can là bà Lâm Thị Quý (59 tuổi, ngụ khu phố Hải An), đã tự ý phân lô, bán đất của người khác (trong đó có nhiều thửa đất được bán cho nhiều người) chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Theo điều tra ban đầu, năm 2009, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có quyết định công nhận thỏa thuận thành về giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Quý và những người thân trong gia đình tại khu phố Hải An. Theo đó, bà Quý được nhận khoảng 600 m2. Ông Lâm Kinh Thế (em bà Quý) được chia gần 600 m2, tuy nhiên phần đất ông Thế được chia đang tạm đứng tên bà Quý. Do đó, tòa yêu cầu bà Quý có nghĩa vụ sang tên lại cho ông Thế. Một người em khác của bà Quý là ông Lâm Kinh Lạc cũng nhận được phần đất gần 500 m2. Theo quyết định của tòa, bà Quý, ông Thế, ông Lạc có nghĩa vụ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục hợp thức hóa, điều chỉnh lại giấy chứng nhận sử dụng đất cho đúng với diện tích đã phân chia. Tuy nhiên, trong thời gian chờ làm thủ tục, lợi dụng sự tin tưởng của người thân, bà Quý đã cầm cố và bán luôn các phần đất của ông Thế, ông Lạc cho nhiều người khác.

Khu đất bà Quý tự ý phân lô bán cho nhiều người hiện đã xây nhà, dẫn đến tình trạng tranh chấp. Ảnh: NN

Về thửa đất của ông Thế, bà Quý đã ra công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng phần đất cho người khác với giá 100 triệu đồng. Ngoài ra, bà Quý còn tiếp tục phân lô thửa đất trên để bán giấy tay cho sáu người khác lấy số tiền 750 triệu đồng.

Đối với phần đất của ông Lạc, sau khi được chia đất ông Lạc nhờ bà Quý đứng ra bán đất. Ông Lạc đã ký sẵn vào 10 hợp đồng chuyển nhượng theo mẫu soạn sẵn rồi đưa cho bà Quý. Sau đó bà Quý thông báo cho ông Lạc biết đã bán được một lô đất (diện tích 55 m2) với giá 50 triệu đồng. Do không đồng ý nên ông Lạc đã thu hồi lại giấy tờ hợp đồng chuyển nhượng đất . Nhưng bà Quý vẫn tiếp tục phân lô, chuyển nhượng toàn bộ đất của ông Lạc cho sáu người khác. Mỗi lô bình quân diện tích khoảng 55 m2 được bán với giá 75 triệu đồng/lô.Tổng số tiền bà Quý đã chiếm đoạt từ tiền bán đất của ông Lạc là hơn 510 triệu đồng.

Theo xác minh của cơ quan công an, bà Quý có biểu hiện hành vi lừa đảo. Cụ thể, một mảnh đất bà phân lô để bán cho nhiều người, khi người mua chưa làm thủ tục sang tên, bà Quý tiếp tục bán cho người khác để chiếm đoạt số tiền hơn 720 triệu đồng. Từ đây dẫn đến phát sinh tranh chấp, khiếu nại giữa những người mua bán đất. Trong khi những người trót lỡ mua đất của bà Quý đa số đều là các gia đình lao động nghèo, khó khăn. Hiện mấy chục nạn nhân đang phải chịu cảnh mất tiền mà còn phát sinh tranh chấp với nhiều người. Khi được cơ quan điều tra mời làm việc bà Quý đã đi khỏi địa phương, không liên lạc được.

Công an Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu bà Quý đến cơ quan điều tra để làm việc, nếu bà Quý tiếp tục vắng mặt PC45 sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

TRÙNG KHÁNH - NGUYỄN NGÂN