Bán đồng nát, đi xe siêu sang có còi ủ

Khoảng 14h ngày 14/12 tại ngã ba đường Ba La – Hà Đông. Tổ công tác đặc biệt Y4/141 tiến hành kiểm tra hành chính đối với xe Audi 4 chỗ, mang BKS 29A-16998 do Nguyễn Huy Tuyên, sinh năm 1981 trú tại Đồng Mai – Hà Đông – Hà Nội điều khiển.





Lái xe Tuyên



Kiểm tra trên xe, tổ công tác thu được 1 còi ủ (còi, đèn ưu tiên ) và cặp biển số xe ô tô đã cấm lưu hành. Khi cơ quan CA hỏi về nguồn gốc xuất xứ của chiếc còi ủ, Tuyên khai nhận mua lại của một cơ quan CA: "Em làm nghề buôn đồng nát sắt vụn …chiếc còi ủ này là do em mua thanh lý của đội 7 tại Ngã Tư Sở”. Bị hỏi tới cùng Tuyên lại nói rằng mình nhặt được còi ủ nhưng chưa kịp hoàn lại cho CA.



Theo quy định, tín hiệu còi, đèn của xe ưu tiêu chỉ được sử dụng khi đi làm nhiệm vụ theo quy định. Xe ưu tiên gồm: xe chữa cháy, xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, xe cứu thương, xe cảnh sát dẫn đường, xe cứu nạn giao thông.



Lý giải về cặp biển ô tô (16M-4879) trái phép, Tuyên cho biết có được cặp biển trên là do đi đổi biển số xe nhưng cơ quan CA không thu lại biển cũ. Theo quy định về đổi biển xe thì tất cả các biển số cũ đều phải thu lại, nhưng Tuyên vẫn khăng khăng là CA không thu lại biển cũ. Hiện CA đang hoàn tất thủ tục xử lý hành vi lưu hành biển cấm.





Biển số này đã bị cấm lưu hành Cùng thời điểm Tổ công tác kiểm tra hành chính đối với xe ô tô mang BKS 35N-8803 do Bùi Ngọc Công, sinh 1974 trú tại Bích Đào – Ninh Bình cầm lái. Kiểm tra trên xe tổ công tác thu được một đôi biển số ô tô 30S-3689 được xác định là làm giả. Đặc biệt tấm biển giả này được thiết kế để tháo ra lắp vào rất tiện để qua mặt các cơ quan chức năng, thời gian để thay đổi biển chỉ mất vài giây.

Cùng thời điểm Tổ công tác kiểm tra hành chính đối với xe ô tô mang BKS 35N-8803 do Bùi Ngọc Công, sinh 1974 trú tại Bích Đào – Ninh Bình cầm lái. Kiểm tra trên xe tổ công tác thu được một đôi biển số ô tô 30S-3689 được xác định là làm giả. Đặc biệt tấm biển giả này được thiết kế để tháo ra lắp vào rất tiện để qua mặt các cơ quan chức năng, thời gian để thay đổi biển chỉ mất vài giây.

Được hỏi, Công phủ nhận: “Tôi lái xe hộ người khác nên không biết trong xe có có cái gì, biển này tôi chưa nhìn thấy và cũng không biết là của ai”. Không xuất trình được giấy tờ xe, và việc phủ nhận về hành vi tàng trữ và lưu hành biển xe giả. Cảnh sát nghi ngờ Công là một mắt xích quan trọng trong đường dây làm giả biến số xe.





(Theo PL&XH)