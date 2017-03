Bạn gái bị trêu, xách hung khí để hỏi tội

Trước đó, khoảng 22h ngày 15-10, Cao Đức Quân cùng bạn gái là Nguyễn Thị Thu Hiền đi bộ trên đường QL1A theo hướng Bắc - Nam đến địa phận thôn 16, xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới thì gặp anh Trần Văn Phương đi xe máy ngược chiều, anh Phương dừng xe lại trêu chọc chị Hiền nên dẫn đến cãi nhau giữa anh Quân và Phương.



Sau đó, Quân về xưởng sửa chữa của Công ty TNHH Hải Sơn, rủ Mai Xuân Hải và Võ Trọng Hoàng cầm hung khí là 3 cây gậy sắt đi bộ đến quán của chị Nguyễn Thị Sâm, ở thôn 16, xã Lộc Ninh, trên đường đi Hoàng lấy thêm một cây gậy gỗ, khi đến quán thấy anh Trần Văn Phương, Nguyễn Văn Quang và Bùi Văn Huấn đang ăn miến, Quân đến hỏi anh Phương vì sao lúc nãy chửi Quân.







3 đối tượng gồm Cao Đức Quân, Mai Xuân Hải, Võ Trọng Hoàng

Anh Phương đáp lại lúc nãy do say rượu và xin lỗi Quân, chưa dứt câu thì bị Hải cầm gậy sắt đánh vào lưng, anh Phương liền bỏ chạy vào nhà trốn, thấy vậy Hoàng cầm gậy đuổi theo để đánh anh Phương, còn Quân đứng chặn ở cửa hông khi thấy thấy anh Phương chạy ra bị Quân dùng vỏ chai thủy tinh đánh mạnh vào đầu, khiến anh Phương loạng choạng chạy ra đường thì bị Hoàng đuổi theo và liên tiếp dùng tay, chân tấn công tới tấp đến khi anh Phương bất tỉnh nhân sự nhóm của Quân mới chịu bỏ đi.



Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương vết thương quá nặng ở vùng đầu nên anh Phương đã tử vong ngay sau đó.

Sự việc thêm một lần nữa cảnh báo, việc hiện nay nhiều người, nhất là số thanh niên hiện nay đã chọn cách giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Đã và đang gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với toàn xã hội chúng ta hiện nay.

Theo Trần Tuấn (ANTĐ)