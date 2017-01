Bàn giao hàng loạt xe đặc chủng chống đạn, kháng mìn

Ngày 16-1, Bộ Công an cho biết Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Công an) đã tổ chức lễ bàn giao xe đặc chủng tác chiến cho công an một số đơn vị, địa phương, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định việc bàn giao các xe đặc chủng đã thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo bộ về chủ động tăng cường dự trữ, dự phòng các phương tiện, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển công nghiệp an ninh phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND,…



Bộ Công an bàn giao hàng loạt xe đặc chủng cho các đơn vị. Ảnh: Bộ Công an

Bên cạnh đó, trước tình hình tội phạm có diễn biến phức tạp, tính chất hoạt động ngày càng manh động, nguy hiểm, việc trang bị phương tiện, vũ khí, khí tài cho các lực lượng chiến đấu tại các địa bàn trọng điểm là hết sức cần thiết.

Theo Bộ Công an, các xe đặc chủng được trang bị màn hình camera, có hàng loạt tính năng hiện đại như: khả năng chống đạn, lội nước và kháng mìn, khoang động cơ và thùng nhiên liệu tách biệt, cơ động tác chiến,...

Số xe đặc chủng này hứa hẹn sẽ là những phương tiện chiến đấu chất lượng cao, phù hợp với đa dạng địa hình thực tế, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm sử dụng vũ khí nóng,…