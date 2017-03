Bàn giao một giám đốc Đài Loan bị Interpol truy nã

Theo hồ sơ điều tra, Shang Yen Wen phạm tội lừa đảo chiếm đoạt 2,1 triệu Đài tệ (tương đương 580.000 USD) rồi trốn ra nước ngoài và bị truy nã quốc tế bởi Interpol Đài Loan.

Shang Ye Wen lẩn trốn và nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2008, sau đó mở một công ty ở khu kinh tế Bắc Chu Lai, Quảng Nam, với chức danh giám đốc.

Qua kiểm tra hồ sơ tội phạm quốc tế và phối hợp xác minh giữa Cục Cảnh sát truy nã truy tìm, Cục Cảnh sát hình sự cùng với Công an tỉnh Quảng Nam đã lần ra manh mối tung tích của Shang Ye Wen, bắt giữ y vào ngày 18/5 ở tỉnh Quảng Nam, sau đó di lý về tạm giữ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, tháng 3/2010, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cảnh sát Việt Nam cũng bắt và bàn giao cho Đài Loan đối tượng Chang Che Yu (37 tuổi) - đối tượng có lệnh truy nã quốc tế của Interpol Đài Loan về tội danh liên quan đến ma túy.

Cả Chang Che Yu và Shang Ye Wen đều nằm trong nhóm 38 đối tượng nước ngoài (bị Interpol truy nã quốc tế) mà Bộ Công an Việt Nam vừa chỉ đạo các cục nghiệp vụ, Công an các địa phương truy tìm do có khả năng nhập cảnh vào Việt Nam.

Theo Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)