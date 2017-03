Bàn giao xác hổ cho Bảo tàng Bình Dương

Theo biên bản bàn giao, xác hổ nặng 156,5 kg, là tang vật tịch thu trong vụ án hình sự "vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm" do Huỳnh Văn Hai (chủ Khu du lịch Thanh Cảnh, P.Vĩnh Phú, TX Thuận An) và đồng phạm thực hiện. Vào tháng 12.2005, con hổ này được nuôi nhốt tại Khu du lịch Thanh Cảnh. Khi hổ chết, Hai đem bán cho thương lái để nấu cao thì bị Công an tỉnh Bình Dương bắt quả tang. Từ đầu mối này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã lần ra đường dây mua bán hổ và truy cứu trách nhiệm hình sự 15 người liên quan.

Theo Kim Cương (TNO)