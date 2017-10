Bắn hạ 4 người, thu gần 500 bánh heroin ở Lóng Luông

Sau ba năm thực hiện chuyên án đấu tranh với nhóm vũ trang vận chuyển ma túy vào địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La), lực lượng chức năng đã thu giữ 498 bánh heroin, hơn 35.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều súng, đạn và tài liệu liên quan.



Tuy nhiên, ma túy và súng đạn tại khu vực này vẫn chưa hết “nóng”.

Trước đó, Công an tỉnh Sơn La phát hiện tuyến biên giới Việt-Lào tại địa bàn huyện Vân Hồ và Mộc Châu thường xuyên xuất hiện những toán người vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới vào Việt Nam. Các toán người này trang bị vũ khí nóng như súng AK, CKC, carbin, K54, K59, lựu đạn… để gùi hàng và sẵn sàng nổ súng vào lực lượng truy bắt.

Để chặt đứt nguồn cung cấp ma túy vào trong nước, tháng 6-2014, Công an tỉnh Sơn La thống nhất với Cục CSĐT tội phạm về ma túy lập ban chuyên án để đấu tranh.

Trong các giai đoạn thực hiện chuyên án, lực lượng chức năng buộc phải bắn hạ bốn người trong các cuộc đấu súng.

Theo Công an tỉnh Sơn La, chuyên án phức tạp, liên quan đến tình hình an ninh, chính trị tuyến biên giới và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của hai huyện Mộc Châu, Vân Hồ và vùng phụ cận. Mỗi trận đánh án đều là những cuộc đọ súng nảy lửa giữa lực lượng chức năng và kẻ gieo rắc “cái chết trắng”.

“Các đối tượng lợi dụng thời điểm đêm tối hoặc thời tiết xấu để vận chuyển ma túy. Hình phạt cho kẻ vận chuyển ma túy rất nghiêm khắc nên chúng sẵn sàng một mất một còn với lực lượng công an. Chúng xả súng điên cuồng về những nơi mà chúng nghi là lực lượng chức năng đang ẩn nấp. Sau mỗi buổi đánh án, tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm vỏ đạn, vũ khí” - vị lãnh đạo C47 cho biết.

Lóng Luông đã bớt “nóng” nhưng ma túy, súng đạn vẫn còn.